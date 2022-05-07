海巡運補船返航遇潛水客漂流 5男1女幸運獲救

6名潛水客在海面上載浮載沉，幸好遇到海巡運補船幸運救回。（第七岸巡隊提供）

2022/05/07 16:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖群島由島嶼組成，其中有人島19座，散落南北海，海巡署第七岸巡隊雇用「幸福時光」客船進行運補工作。今日實施南海三島（東吉、東嶼坪、花嶼）運補，返航途中於鋤頭嶼西方0.8海浬發現6名潛水客載浮載沉，立即趨前救人。

第七岸巡隊調查指出，幸福時光號運補南海三島作業完成後返航，在鋤頭嶼西方海域發現6名潛水客，是遭海流漂走在大海迷失方向，海巡人員協同船上人等，旋即展開救援。但因船舶靠近時風浪不佳過程救援不易，因此相關救援人員不敢大意，在中午12時25分時成功救起，全數人員都平安返回馬公。

其中1名潛水客疑似體力不支及不舒適情形，海巡人員立即給予安撫並提供相關協助，另經詢問潛水客為何在該處漂流，對方表示原於東吉嶼南方實施船潛活動，可能遇海流過急而遭流走。但海巡署第七岸巡隊並未接獲報案紀錄，懷疑是船公司自行尋找，尚未報案之際就被海巡運補船幸運尋獲，總計獲救的潛水客為5男1女。

由於澎湖南方海域被稱為黑水溝，海流在靠近台灣的沿岸終年都向北流，而在澎湖水道則是海峽水流最湍急的地方，海流非常複雜，使得這裡的水流最快可達每秒4公尺之速，非常驚人。

但當地珊瑚礁生長環境良好，讓潛水客趨之若鶩，但因海流湍急，上升時常被海流帶離集合點，因此時常傳潛水客海上漂流待援，此次被海巡運補船在茫茫大海中巧遇獲救，算得上是福大命大。

6名潛水客在海面上漂流多時，岸巡人員擔心失溫立即送上毛毯。（第七岸巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法