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    首頁　>　澎湖縣

    「澎博寶藏，嶼民共享」博物館月序幕 分發康乃馨與杯子蛋糕先慶母親節

    澎湖博物館月系列活動，由三太子表演揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    澎湖博物館月系列活動，由三太子表演揭開序幕。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/07 11:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局以「澎博寶藏，嶼民共享」為題，揭開博物館月序幕，並結合社區及廟宇文化，舉行社區特色市集。由於適逢明日為母親節，今更貼心準備限量母親節杯子蛋糕及康乃馨，敬祝現場的媽媽母親節快樂！

    「澎博寶藏，嶼民共享」啟動儀式，特別邀請康安傳藝三通鼓及電音三太子踏涼傘開場表演，並於現場展演清水二祖師安座儀式，由文化局長洪棟霖迎接文澳祖師廟依循古禮安座，為博物館月增加文化傳承的氣氛。

    另外在澎湖生活博物館外廣場舉行社區特色市集，邀請各社區帶來特色商品及文化體驗，包含風櫃社區的風茹蛋捲和風味餐盒、南寮社區小農種植的新鮮蔬菜和牛屎餅乾、成功社區媽媽手工點心、赤崁丁香食品、講美社區的牡蠣殼藝品和紫菜冬粉、二崁聚落協進會的傳香座彩繪DIY，以及文澳租師廟特別請出清水二祖師到澎湖生活博物館，民眾可以在現場擲筊求平安！

    今年博物館月，文化局以澎博寶藏，嶼民共享」系列活動來推廣博物館及地方文化館，系列活動包含串連全縣館舍的「尋寶Bingo」和「實境解謎」，以及澎湖生活博物館的「彩繪DIY」和「AR/VR體驗」、澎湖海洋資源館的「菊島天文體驗營」、澎湖化石館的「化石杯墊翻模」、澎湖開拓館的「共筆工作坊」、「文澳社區走讀」，以及「博物館月主題講座」，由知名自由作家李俊明老師擔綱主講。相關活動及報名資訊，歡迎至澎湖縣政府文化局網頁及Facebook查詢。

    澎湖縣政府文化局長洪棟霖，接下文澳祖師廟清水祖師神像安座。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府文化局長洪棟霖，接下文澳祖師廟清水祖師神像安座。（記者劉禹慶攝）

    「澎博寶藏，嶼民共享」博物館系列活動，由各界貴賓正式啟動。（記者劉禹慶攝）

    「澎博寶藏，嶼民共享」博物館系列活動，由各界貴賓正式啟動。（記者劉禹慶攝）

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