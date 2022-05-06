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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖在地感染鏈擴大 新增31例只有2例外縣市籍

    澎湖縣長賴峰偉到環保局感謝第一線清消人員辛勞防疫。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長賴峰偉到環保局感謝第一線清消人員辛勞防疫。（澎湖縣政府提供）

    2022/05/06 18:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府今天公布新增31例確診，其中7例是學生，包含大專生1例、國中小（含幼兒園）6例，這31例中，只有2例非澎湖籍，顯示在地感染鏈持續擴大，同時傳出托嬰中心、醫院檢驗師確診，恐將造成新傳播鏈。累積170例，

    根據澎湖縣政府資料顯示，截至昨天（5日）為止，澎湖共有20校53班停課，包括大專院校（澎科大）1所5班、高中職（馬高、澎水）2所3班、國中（文光、中正、西嶼）3所3班、國小（沙港、文澳、中山、合橫、石泉、吉貝、中正、大池、中興）9所34班、幼兒園（竹灣分班、吉貝分班、中正附幼、吉貝附幼、前寮托嬰中心）5所8班。

    值得注意的是，離島吉貝傳出首例後，白沙鄉立幼兒園吉貝分班、吉貝國小附設幼兒園都傳出確診案例，而以公務人員為主體的中正國小附設幼兒園，也有幼兒確診，連前寮公私協力托嬰中心也傳出2歲女童確診，離島及校園傳播鏈燒不停，離島醫療量能及幼童、年長者防護力，更是令外界擔憂。

    另外，澎湖專責收治負壓病房的三總澎湖醫院，驚傳2名檢驗科人員染疫確診，1人休假返台2天後發病，通報醫院針對院內11名檢驗師PCR，再找到1名確診者，研判是2人同班當值感染，全院展開清消作業。

    澎湖累計確診170例，感染者日益增加，清消作業及範圍持續擴大，澎湖縣長賴峰偉今天到環保局慰勞防疫清消人員，感謝環境消毒人員堅守防疫最前線。

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    染疫者日漸增多，三總澎湖分院興建方艙準備應急。（記者劉禹慶攝）

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