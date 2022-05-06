澎湖馬公機場遭恐嚇放置炸彈 澎湖縣警局展開反恐部署

澎湖馬公基地為軍民合用機場，遭人恐嚇放置炸彈。（記者劉禹慶攝）

2022/05/06 18:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場為軍民合用機場，是捍衛我國西疆領空的重要據點，今日澎湖縣政府警察局接獲航空警察局轉報，某廣播電台收到署名唐澤貴洋電子郵件，聲稱在桃園國際機場、台北101、及澎湖馬公基地放置炸彈，並將於8日爆炸等語。

據了解，該名犯嫌於2021年起即以電子郵件陸續向國內各公共交通設施、政府機構、私人電子信箱等恐嚇將投擲炸彈，澎湖縣警察局與航空警察局馬公分駐所建立聯繫窗口，並規劃特勤警力、警犬隊等全力協助加強周邊安全維護，澎湖縣政府警察局亦與各友軍單位保持橫向聯繫並持續向上追查恐嚇信件來源。

由於澎湖機場為軍民合用機場，除了戰機進駐起降，捍衛台灣西疆領空安全外，平日則是澎湖民眾對外主要空運門戶，現在花火節已升空，雖然受到疫情影響，觀光人數減少，但每日民航機航班起降頻繁，因此突如其來的放置炸彈恐嚇，警方也不敢掉以輕心，已展開反恐部署，維護航班及民眾出入機場安全。

另外，今年澎湖觀光旺季在疫情嚴峻下展開，已經出現退團潮及退房潮，觀光業者已叫苦連天，現又莫名跑出恐嚇炸彈疑雲，恐讓遊客更卻步不前，業者都希望相關單位盡快將犯嫌繩之以法，避免在內憂外患的觀光環境之下，出現雪上加霜的情形。

澎湖花火節升空揭開觀光旺季序幕，澎湖機場是空運重鎮。（記者劉禹慶攝）

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