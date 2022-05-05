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    首頁　>　澎湖縣

    女童港區落海求援 澎湖岸巡安檢人員火速馳援救起

    大菓葉港區傳出女童遊客落海，安檢人員趕往救援。（第七岸巡隊提供）

    大菓葉港區傳出女童遊客落海，安檢人員趕往救援。（第七岸巡隊提供）

    2022/05/05 19:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼大菓葉玄武岩柱風景區今（5）日傳出一名女童落海！女童隨家人旅遊，行經正在施工的港區碼頭，疑似精神不濟跌落港內，所幸落海處為淺堆，勉強有立足之地，家屬雖緊急下海救人，但無力拉起，所幸安檢人員及時救援。

    海巡署金馬澎分署第七岸巡隊調查指出，今日下午2時8分，大菓葉執檢站執勤人員下士王瑋翔執行勤務時，聽聞民眾呼救聲，表示有女童落水，第一時間與備勤人員上兵陳佑顓，一同攜裝涉水搶救失足落水女童，抵澎女童落海處，已有一位中年男子在旁邊搶救，表明是與女童同行的家屬身分。

    由於救援途中礁岩崎嶇，安檢人員抵達女童落水處時，以救生圈套牢拖帶方式，沿途安撫女童情緒並順利拖帶上岸，過程中該名女童雖受驚嚇及手部有輕微擦傷，但在安檢所同仁實施初步簡易傷口消毒及包紮後已無大礙；女童家長表示該女童因精神不濟，才不慎於岸際失足落海，並對海巡弟兄第一時間實施救援及辛勞表達感謝之意。

    女童落海時間為漲潮，但剛好落海處有一淺堆，勉強讓女童有立足之地，不至於遭到海水帶走失去蹤影，但女童不到10歲，難免驚惶失措，所以家屬才會不顧自身安危跳海救人，只是後繼無力，最後還是在岸邊呼救，由安檢人員協助救起，同時當地港區正在施工，是否因工程問題導致女童落海？有關單位也應查明，才能給遊客安全參觀的空間。

    安檢人員用救生圈將女童固定推回岸邊，身穿白色衣服的家屬摸著港區牆壁走。（第七岸巡隊提供）

    安檢人員用救生圈將女童固定推回岸邊，身穿白色衣服的家屬摸著港區牆壁走。（第七岸巡隊提供）

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