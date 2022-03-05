澎湖寒害海鱺大量死亡 縣府爭取補助減輕養殖戶負擔

澎湖縣政府農漁局向漁業署爭取，全額補助死魚後續處理經費。（記者劉禹慶攝）

2022/03/05 12:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對今年澎湖寒害，造成海鱺箱網養殖業者重大損失，主管的澎湖縣政府農漁局除依天然災害補助辦法，統計災損向漁業署申請經費外，也建議漁業署專款補助後續處理費用，更研議添購大型絞肉機，將死魚絞碎回歸大海。

今年突然其來的低溫特報，讓澎湖馬公、西嶼3組海鱺箱網養殖業者損失慘重，初估死亡數量在90000斤、財損逾3000萬元以上，後續死魚打撈進入掩埋場，更需要4、50萬元進場費用，對於財務已困難的養殖戶而言，更是雪上加霜，澎湖新興農業發展協會理事長陳盡川率先伸出援手，提供自家土地免費掩埋死魚。

澎湖縣政府農漁局長胡流宗表示，感謝陳盡川對於養殖戶的協助，也希望農民能提供土地掩埋，但死魚掩埋不能太深，擔心影響地下水。因此與環保局合作，進場後立即裝袋冷凍，直接送往台灣焚化廠處理，相關進場及裝袋費用，已向漁業署爭取專案補助，減輕養殖戶負擔。

另外，胡流宗認為自然回歸自然是最好處理方式，剛死亡浮起的魚屍，還不會發臭，若能爭取經費購置大型絞肉機，將死魚進行絞碎，沿著澎湖島嶼沿岸海岸線投放，可以重新回歸生態食物鏈中，讓大自然循環利用，更是最簡單環保的方式，不會有二度汙染情況。

澎湖寒害海鱺死亡數量龐大，後續處理各界伸出援手。（記者劉禹慶攝）

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