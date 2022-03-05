「命待？揪恁作伙來講咱的話」 澎縣文化局舉辦閩南語闖關

閩南語闖關遊戲，以人的五官配合閩南語發音拼圖。（記者劉禹慶攝）

2022/03/05 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年起教育部將國家語言納入部定課程，凸顯母語的重要性。澎湖縣政府文化局今日配合每年2月21日世界母語日，共同響應推廣面臨傳承危機的本土語言，分別在縣立圖書館、澎南及白沙圖書館舉行閩南語闖關活動。

澎湖因地理位置隔絕、開發歷史又早於台灣，因此保留較純正的中原古音，早期澎湖居民主要溝通語言就是閩南語，目前澎湖老一輩的居民都還保留著純正的澎湖閩南語腔調，但隨著人口外移及新住民日漸增加，加上近年來澎湖的生活型態不再如以往封閉，澎湖原有的閩南語腔調已有逐漸向台灣靠攏的趨勢，有被同化的危機。

因此，營造閩南語環境讓學童從小接觸，使閩南語融入生活中，再藉由學童學習閩南語，讓家長重視閩南語的重要性，一代接一代的傳承，才能延續澎湖閩南語的特有文化。文化局在縣圖書館、澎南圖書館及白沙圖書館辦理3場闖關活動，關卡設計以認識閩南語來源、閩南語歌謠帶動唱、聽閩南語故事等來營造閩南語氛圍，活動結束後由局長洪棟霖頒發活動證書及精美獎品。

活動主題設計以澎湖傳統古音「命待？揪恁作伙來講咱的話」為主，各關卡都融入澎湖俗諺與地方特色，讓小朋友們在闖關過程中，不僅增加母語讀寫能力之外，更對家鄉文化有深層認識，文化局為讓活動圓滿順利，更動員大量工作人員及志工，協助小朋友順利完成關卡考驗。

澎湖傳統俗諺與地方特色，用閩南語唱給你聽。（記者劉禹慶攝）

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