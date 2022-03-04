澎湖寒害養殖業損失慘重 他伸援減輕死魚處理負擔

澎湖養殖海鱺受寒害影響大量死亡，後續處理經費讓養殖業者頭痛。（記者劉禹慶攝）

2022/03/04 16:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年寒害，重創海鱺箱網養殖業者，初步估計達90000斤海鱺死亡、財損逾3000萬元，更令養殖戶頭痛的是死魚打撈後續處裡工作，還要額外負擔一筆垃圾掩埋費；澎湖新興農業發展協會理事長陳盡川伸出援手，免費提供堆肥掩埋。

由於澎湖主力養殖魚種海鱺，不耐15度以下低溫，今年寒害海水溫度低於警戒線，加上持續時間過長，引爆災情，由西嶼竹灣養殖戶，一直延燒至西嶼內垵避冬區及嵵裡養殖戶，死亡多數都是即將上市4-5公斤體型的海鱺魚，由於死亡數量過多，加上浮起魚體腐爛迅速，將導致海水變質，因此各養殖戶都積極進行打撈清運處理。

但養殖戶的死魚送到垃圾場，每趟就繳了一萬多元，若將所有死魚都送到垃圾場，可能要4、50萬元進場費，對於已損失慘重的養殖戶而言，更是雪上加霜。因此澎湖新興農業發展協會理事長陳盡川伸出援手，在自家土地提供免費掩埋服務，讓受到寒害的養殖業者將死魚送往掩埋，替養殖業者省下一筆錢寒害死魚掩埋處理費用。

陳盡川表示，經歷去年的經驗，今年採3層堆肥作業 處理，第一層用土跟魚體攪拌混合、第二層蓋上一層厚厚雜草、第三層覆土至少厚2尺，經過後續空氣污染監測，沒有蒼蠅也沒有味道，最重要的是不僅為養殖業者省錢，也不會造成海洋或陸地汙染，更能為土地厚植營養源，成為適合種植的沃土，一舉數得。

澎湖新興農業發展協會理事長陳盡川，提供土地進行死魚掩埋。（記者劉禹慶攝）

陳盡川表示經過3層掩埋後，死魚將成為最好的土壤堆肥。（記者劉禹慶攝）

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