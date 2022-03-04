澎湖寒害重創海洋生物 第七岸巡隊已救5海龜

澎湖受寒害影響至今，第七岸巡隊已搶救5頭活體海龜。（民眾提供）

2022/03/04 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年2月下旬寒流來襲，導致澎湖沿岸珊瑚礁不耐寒魚種死傷殆盡，海鱺養殖受到重創，連被視為長壽象徵的龜類也「凍沒條」，截至今日海巡署金馬澎分署第七岸巡隊，已在澎湖各地沙灘搶救5頭活體海龜，4頭為綠蠵龜、1頭為玳瑁。

受到今年反聖嬰現象影響，地球出現極端氣候變化，冷熱朝兩極化發展，自2月下旬開始發威的冷鋒過境，將海水溫度降至15度警戒線下，隨後雖然氣溫回升，但海水溫度無法立即上升，同時陽光照射易造成假象，讓浮上水面取暖的海洋生物，因而凍傷或死亡，所以有經驗的澎湖漁民都知道，寒流過後才是寒害的開始。

由於寒流造成澎湖沿岸珊瑚礁不耐寒魚種大量死亡，因此第七岸巡隊將海岸巡護列入重點，自2月下旬寒流來襲後，已在澎湖各地面北海岸線，發現5頭海龜凍到受不了，擱淺在沙灘上，最新一起是3月3日在白沙後寮沙灘發現，經澎湖縣政府農漁局生態保育科派員會同，證實為綠蠵龜，背甲曲線長46公分、曲線寬40公分，送往澎湖海洋生物研究中心收容治療。

根據統計，獲救的活體海龜分布沙灘，就是澎湖民眾撿拾凍傷或死魚的熱點區，包括西嶼合界沙灘、白沙後寮及赤崁沙灘等處，同時獲救海龜都是體弱，因天寒地凍無法進食，身體並無明顯外傷，交由澎湖海洋生物研究中心安置收容，將待其康復後野放回大海的懷抱。

每頭獲救海龜，都會測量進行資料庫建檔。（民眾提供）

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