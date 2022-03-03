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    澎湖也有小百岳 風櫃蛇頭山名列全台最矮小百岳

    全台最矮小百岳蛇頭山，仍有多處歷史遺址。（圖由澎管處提供）

    全台最矮小百岳蛇頭山，仍有多處歷史遺址。（圖由澎管處提供）

    2022/03/03 15:22

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖也有小百岳！交通部觀光局澎湖國家風景管理處轄管「蛇頭山」遊憩區，原是行政院體育委員會挑選第100座的台灣小百岳，位於馬公市風櫃里，峰頂海拔2000cm，是全台最矮小百岳，高度平易近人，老少都能容易完成郊山步道。

    「蛇頭山」遊憩區位於澎湖的南環最尾端，扼守著馬公水道，自古以來即是兵家必爭之地，是歷史悠久的古戰場，這裡還遺有荷蘭城遺址、法軍紀念碑與日軍松島艦紀念碑等，在在均刻劃著歷史上戰爭的印記。

    澎管處為推動自行車旅遊、探秘，以及全民、親子同登小百岳運動，日前完成製作蛇頭山小百岳的「手持板」、「紀念戳章」，供山（車）友或遊客拍照打卡及集章，以增加景點特色與旅遊印象。同時登頂蛇頭山，恍如進入時光長廊之中，緬懷歷史戰爭遺址。

    澎管處表示：蛇頭山這個海拔最低的台灣小百岳，擁有開闊海景與優美風景，和馬公市區隔海相望，能眺望西嶼、四角嶼、虎井和桶盤嶼，視野遼闊，風景如畫，整個景區有步道和木棧道可以輕鬆行走，沿路則有澎湖特有的仙人掌和天人菊迎風招呼。也歡迎遊客利用黃昏時候上來，在草地上席地而坐，夕陽餘暉點綴在風櫃海面上，看著馬公燈火一盞盞點亮，享受專屬蛇頭山的獨特幽靜情調。

    蛇頭山登頂後，還能遠眺馬公內海風光。（圖由澎管處提供）

    蛇頭山登頂後，還能遠眺馬公內海風光。（圖由澎管處提供）

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