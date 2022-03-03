全台大停電離島也沒閃過 澎湖8887戶受影響

澎湖主要電力供應，都是台電尖山發電廠。（記者劉禹慶攝）

2022/03/03 11:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台今日上午無預警大停電，連離島澎湖也受到波及，主要原因是去年11月底台澎海底電纜連接，完成併聯發電，共計8887戶受到影響停電，所幸5分鐘後就迅速恢復供電，三軍總醫院澎湖分院、衛生福利部澎湖醫院都未停電。

台電澎湖區營業處指出，今日〈3日〉早上9點18分，因台灣電力系統故障，造成全台電力受影響，澎湖因屬台澎海纜供電，同步造成低頻卸載，事發後尖山電廠立即啓動機組發電，並於上午9時27分全部復電。（共卸載4條饋線，影響用戶8887戶，負載6523KW）。

根據了解，澎湖縣本島共有40條饋線，分馬公及尖山二個變電所供電。今日瞬間停電影響區域包括馬公中正路、民族路、新生路、西文（部分）、澎南一帶。澎湖2大醫院三總澎湖分院、部立澎湖醫院都未在停電範圍內，同時澎湖縣政府消防局表示，停電期間未接獲任何民眾受困電梯求援案件。

由於以往澎湖電力供應都是獨立系統，由尖山發電廠負責供應，但去年11月底台澎海底電纜完成最後一哩路，並開始併聯發電，雙向供應發電，用意是在冬季用電淡季將澎湖多餘電力輸送台灣、夏季旺季再由台灣反向供應澎湖電力，更計畫在澎湖發展再生能源發電，將再生能源發電電力輸送台灣使用，才會出現今日全台大停電、澎湖也中槍的意外。

全台大停電澎湖也中槍，主因就是台澎海底電纜併聯發電。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法