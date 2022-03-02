澎湖寒害估損逾3000萬 漁業署主秘抵澎巡視

此波寒害澎湖箱網養殖業者，損失超過三千萬元。（記者劉禹慶攝）

2022/03/02 20:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖箱網養殖受寒害影響，由馬公、西嶼內垵、竹灣3戶海鱺養殖戶，災損估計90000公斤，金額達3165萬；漁業署主秘繆自昌今日專程抵澎巡視，除請澎湖縣政府速依天然災害補助辦法，進行行政救濟或貸款解決養殖戶財政問題。

繆自昌在澎湖區漁會總幹事蔡月嬌、箱網養殖協會理事長薛宏營、澎湖縣政府農漁局漁輔科長陳詮汶等人陪同下，馬不停蹄前往馬公內灣、西嶼竹灣、內垵避冬區，視察海鱺死亡情形，對於此次寒害造成澎湖箱網養殖業者重大損失，繆自昌坦言始料未及。

根據農漁局資料統計，此次寒害災損估計9萬公斤海鱺，金額達3165萬；繆自昌指示澎湖縣政府農漁局，速依天然災害補助辦法，提供業者行政救濟或貸款解決財政問題。同時海鱺養殖氣溫臨界點應在15度，只要天氣預報達到要件，澎湖縣政府與澎湖區漁會就應要求業者將大魚撈起，減少寒害損失。

另外，繆自昌也建議農金局與保險公司合作，建立箱網養殖業者寒害保險機制，只要低於15度，就有一套相關理賠機制，不用再經過澎湖縣政府、各鄉市公所派員進行統計，此構想獲得箱網養殖協會前後任理事長大力支持，未來納入保險機制後，就有一套賠償的科學依據。

漁業署主秘繆自昌抵澎，視察澎湖海鱺箱網業者損失。（記者劉禹慶攝）

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