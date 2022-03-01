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    慢飛天使藝術聯展澎湖機場展出 呈現家鄉地理、人文風情

    澎湖特殊教育國中小小朋友，在澎湖機場舉行慢飛天使聯合創作展。（澎湖縣政府教育處提供）

    澎湖特殊教育國中小小朋友，在澎湖機場舉行慢飛天使聯合創作展。（澎湖縣政府教育處提供）

    2022/03/01 18:04

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕人生雖然有缺憾，但都是每個家庭中的慢飛天使，今年澎湖國民中小學特殊教育班3校（馬公國小、湖西國小及馬公國中）藝術與人文作品聯展，由馬公國中主辦，即日起在澎湖機場展出，歡迎民眾踴躍前往參觀加油打氣。

    今年3校作品聯展主題為「以愛為名，用畫訴心」，共計展出27幅馬公國中、湖西國小與馬公國小特教班和資源班學生的作品，透過學校藝術與人文領域課程的教學，以澎湖為本，將家鄉的地理風貌及人文風情，結合水彩、色筆、拼貼、拓印等技法，引導學生創意發想一幅幅獨特的作品，並展現特教學生對於美感的獨特性。

    雖然參展的小朋友們不擅於言詞表達，但透過繪畫傳達他們的樂觀與希望，今年展出的作品非常多元，包括特教班孩子們以蠟筆聯合繪圖澎湖海上花火節的盛況，勾勒出西瀛虹橋的七彩燈光與揮灑夜空的煙花；並運用不同的媒材及大膽的色彩仿作抽象藝術大師的經典抽象畫；更運用廢紙的搓揉及水彩的渲染編織雙心石滬浪漫的故事，特教班孩子透過畫作，描繪出澎湖意象、海洋世界、動物樂園及生活記趣等。

    教育處長蘇啟昌表示，這樣一年一度特教班的美展活動相當有意義，這群特殊教育班的學生，雖然在成長或學習等各方面比別人來得辛苦，但在家長及師長們的用心呵護及照顧下，透過畫作揮灑創意，展現無比毅力與熱情，也讓人見識到他們的樂觀與希望，展期自即日起至3月31日止，展出作品豐富多元，別具特色。

    雖然慢飛天使不擅於言詞表達，但透過畫作傳達對於家鄉的觀察及愛。（澎湖縣政府教育處提供）

    雖然慢飛天使不擅於言詞表達，但透過畫作傳達對於家鄉的觀察及愛。（澎湖縣政府教育處提供）

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