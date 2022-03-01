澎湖寒害海鱺養殖業者損失慘重 加緊趕工減少損失

澎湖寒害損失持續擴大，海鱺箱網養殖業損失上千萬元。（記者劉禹慶攝）

2022/03/01 11:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖寒害損失持續擴大，澎湖縣政府農漁局會同農委會水產試驗所澎湖海洋中心及鄉市公所等，進行現場會勘統計，估計財損已達千萬元以上。由於倖存海鱺嘴巴都出現傷口，養殖業者急於加工出貨，但只有一間加工廠，緩不濟急。

日前造成全省急凍的低溫特報，讓澎湖沿岸出現珊瑚礁魚種大量死亡，也導致西嶼2組飼養海鱺的箱網養殖業者損失慘重；西嶼竹灣陳連生養殖場萬尾海鱺，僅剩下6000尾、內垵避冬區翁平勝養殖場則宣稱損失3萬尾，剩下3萬尾海鱺，但存活海鱺嘴部都出現傷口，不願開口進食，死亡數量恐將持續擴大。

養殖業者看苗頭不對，紛紛趁天氣狀況許可打撈存活海鱺，緊急送往鄰近天和加工廠處理，以降低業者損失；陳連生率先行動，將剩下的6000尾活魚分成12天捕捉宰殺，預估每天宰殺500尾；另一組翁平勝也已經聯絡天和代工宰殺，但因產線全滿，可能還要等上10多天才能輪到，屆時恐將造成更大的傷亡。

由於全澎湖僅有天和一家加工廠，可以代工宰殺、真空包裝、急速冷凍等處理流程，產線全滿最多一次只能處理500尾，對於此次寒害造成重大的損失，根本緩不濟急，因此澎湖區漁會也緊鑼密鼓籌畫加工廠，但目前還在申請作業中，此次寒害凸顯出澎湖漁產加工廠不足的窘境。

存活海鱺嘴部受傷無法進食，業者緊急撈捕送往加工。（記者劉禹慶攝）

澎湖只有一家天和漁產加工廠，漁貨推積如山。（記者劉禹慶攝）

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