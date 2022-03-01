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    「環頸」黑尾鷗澎湖搶救失敗！ 恐將無法北返故鄉

    「環頸」黑尾鷗頸環，確定是黑色橡皮圈。（鄭謙遜提供）

    「環頸」黑尾鷗頸環，確定是黑色橡皮圈。（鄭謙遜提供）

    2022/03/01 11:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕西嶼竹灣箱網養殖區發現的「環頸」黑尾鷗，經過媒體報導成為各界關注焦點，澎湖縣政府農漁局生態保育科技士鄭鳳皓偕同湖西小校長、澎湖鳥會調查組長鄭謙遜等人，搭船出海試圖營救，但因黑尾鷗警覺性高宣告失敗。

    根據了解，黑尾鷗農曆年前飛抵西嶼竹灣養殖區度冬，被業者發現頸部有一圈黑色頸環，經過媒體報導後，被各界視為「水桶俠」浪浪的翻版，因擔心頸環會影響黑尾鷗正常覓食及呼吸，危及其性命，因此澎湖縣政府農漁局決定出手相救，並會同鳥會調查組長、現任湖西國小校長鄭謙遜一同出海了解。

    由於黑尾鷗警覺性相當高，只要人類靠近就會飛跑，若用吹箭麻醉又怕直接射死，或導致其落海溺斃，但可以確定的是頸部為黑色橡膠環，因有重量，讓黑尾鷗無法無法長距離飛行北返故鄉，最終可能會從冬候鳥變成留鳥，因困難度太高，首次救援任務宣告失敗，但仍將設法等待時機營救，水桶俠浪浪也是事隔多日，才由熱心民眾解除其危機。

    文獻記載黑尾鷗是一種中型海鷗，身長大概45厘米，翼展大概126至128厘米。聚居於東亞地區，當中包括中國大陸、台灣、日本和韓國，也會到阿拉斯加至北美洲東北部分一帶漂泊。顧名思義，黑尾鷗擁有一條黑色的尾巴。會發出像貓叫的哀怨叫聲，日本稱作「海貓」，韓國則為「貓鷗」。主要食糧為細小的魚類、軟體動物、甲殼類海產與其內臟。牠們經常跟著船隻與漁艇覓食，也會從其他海鳥偷取食物。

    環頸黑尾鷗因頸部橡皮圈，恐怕無法北返故鄉成為留鳥。（鄭謙遜提供）

    環頸黑尾鷗因頸部橡皮圈，恐怕無法北返故鄉成為留鳥。（鄭謙遜提供）

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