低溫肆虐過久 澎湖內垵避冬區海鱺損失慘重

內垵避冬區損失慘重，箱網上出現大量漂浮死魚。（記者劉禹慶攝）

2022/02/28 11:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造成全台急凍的寒流發威，不僅在澎湖造成沿岸珊瑚礁魚種大批死亡，西嶼竹灣箱網養殖區傳出海鱺死亡寒害損失外，竟連原本規畫為避冬區的內垵養殖區，也傳出海鱺大量死亡，分析原因是海水低溫過久，導致損失慘重。

由於澎湖箱網養殖魚種海鱺魚，並不耐寒，低於14度以下就會傳出死亡災情，因此養殖業者不是在農曆年前就宰殺出貨，就是將箱網移往內垵避冬區，因當地水流湍急，海水溫度比其他海域高於1度，往往都能收到避冬的效果，鮮少傳出災情，但今年因溫度持續下探，多日低於14度以下，連內垵也不能避免。

今日天氣轉好，養殖業者通報澎湖縣政府農漁局派員前往，展開死魚打撈作業，澎湖縣議會副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、議員李添進等人都到場關心，了解養殖業者損失，甫抵達現場死魚已成群漂浮在箱網上，由外勞進行打撈，根據翁姓業者表示，養殖的60000尾海鱺死亡過半，損失相當慘重，農漁局表示還是需要精確計算才能確定損失。

針對損失部分，農漁局明日將會同農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心、馬公市公所等單位，再次前往現場會勘，並將翁姓業者損失，與日前西嶼竹灣陳姓養殖業者合併計算，若達到災損3000萬元門檻，將協助申請災難金額補助，協助業者度過難關。

內垵箱網養殖區展開死魚打撈作業，損失仍有待計算確定。（記者劉禹慶攝）

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