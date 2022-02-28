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    寒流發威 澎湖黑金、綠金展開採收

    寒流過境澎湖綠金來了，海菜進入採收期。（記者劉禹慶攝）

    寒流過境澎湖綠金來了，海菜進入採收期。（記者劉禹慶攝）

    2022/02/28 11:25

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流過境全台急凍，造成沿岸珊瑚礁魚種及養殖海鱺大批死亡，但自然界平衡定律不變，因低溫讓澎湖黑金紫菜、綠金海菜蓬勃生長，沿岸出現採收綠金人潮，澎湖最大姑婆嶼無人島紫菜生長區，今日進行第2次採收，產量比首次多。

    澎湖有三金，分別是白金土魠、黑金紫菜及綠金海菜，其中白金與黑金是在農曆春節前盛產，被視為澎湖人的年終獎金來源；而綠金海菜則是在農曆年後至清明節前夕採收，今年因反聖嬰現象，氣候出現極度變化，原本是暖冬現象，直至此波低溫特報才感覺寒意，讓自然界變化措手不及。

    由於海水溫度降低，綠金海菜開始孳生，沿岸已出現採收人潮，但初期產量銳減，平均一個人採摘10台斤左右，約只有去年1/5，由於產能今年目前剛開始，市場零售價每台斤約160元、大盤收購價每台斤80至100元左右，未來價格波動仍有待氣候變化觀察，算是看天吃飯的行業。

    另外今年姑婆嶼無人島黑金紫菜採收，由於農曆年前一直無冷鋒過境，生長情況不理想，原本主管的赤崁龍德宮管理委員會計畫年後第一次採收，但因村民反對，還是在年前進行首次採收，但收穫不理想；今日在寒流過境後展開第二次採收，計有150多人、4艘快艇清晨7時拂曉搭船前往，11時左右返回，每人約5斤收獲，濕紫菜大盤採收價格約250元一斤，3斤濕紫菜換算成1斤乾紫菜。

    澎湖最大野生紫菜產區，姑婆嶼無人島進行第二次採收。（記者劉禹慶攝）

    澎湖最大野生紫菜產區，姑婆嶼無人島進行第二次採收。（記者劉禹慶攝）

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