澎湖箱網養殖寒害損失持續擴大 相關單位勘災

澎湖箱網養殖損失擴大，海鱺傳出大量暴斃。（記者劉禹慶攝）

2022/02/27 12:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖箱網養殖寒害損失持續擴大！西嶼陳連生養殖海鱺8000餘尾，死亡2000餘尾，損失達400萬以上，但因未達災害損失3000萬元標準，恐將血本無歸。今日議員李添進會同澎湖縣政府農漁局、澎湖海洋生物研究中心及西嶼鄉公所會勘。

近年來澎湖大力推廣的海鱺魚養殖，由於海鱺在14度以下氣溫容易傷亡，因此許多養殖業者趕在過年前就出貨，目前西嶼僅有2組業者飼養海鱺，率先傳出災情的是竹灣陳連生養殖場，總計飼養8000多尾成魚、6000多尾幼魚，原本預計養到7月份成魚長大至8公斤，不料卻在此波寒流中成魚損失慘重。

由於此波寒流持續多時，出現低於14度以下低溫，導致海鱺魚傳出死亡，澎湖縣議員李添進會同澎湖縣政府農漁局、農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心、西嶼鄉公所現場會勘，8000餘尾成魚死亡2000餘尾，但剩下成魚嘴唇出現凍傷，估計近日內會陸續死亡，因此陳連生決定送往天和養殖場進行加工處理。

李添進表示，面對全球氣候劇烈變化，以往30年發生1次寒害，現在近年來陸續發生3次寒害，頻率變高，由於西嶼箱網養殖業者並無移動式箱網平台，因此面對寒流來襲，無法將箱網移動至農漁局所設置「內垵度冬區」，導致寒害來襲魚群暴斃；將督促澎湖縣政府積極爭取輔導業者，設置移動式箱網平台，適時將其移動至較溫暖度冬區勢在必行，輔導業者添購移動式箱網平台，以減少寒流來襲時的災損。

澎湖縣政府農漁局、海洋生物研究中心與西嶼鄉公所現場實地會勘。（記者劉禹慶攝）

幸運存活的海鱺嘴部受傷，也撐不了幾天。（記者劉禹慶攝）

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