為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    馬公景福祠開放發財金求乞 今年因應疫情提高額度至120萬

    馬公景福祠慶祝土地公聖誕，舉行過平安橋擲發財金活動。（記者劉禹慶攝）

    馬公景福祠慶祝土地公聖誕，舉行過平安橋擲發財金活動。（記者劉禹慶攝）

    2022/02/26 17:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年土地公聖誕，馬公景福祠都會舉行發財金乞求活動，自即日起至3月4日上午9時至晚間9時開放乞求。由於今年疫情百業蕭條，景福祠特將去年90萬元額度，提高至120萬元，希望成為錢母，協助民眾度過疫情陰霾。

    位在中央街古蹟保存區內的馬公市景福祠，平日香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有250年以上歷史，每年在農曆2月初2土地公生日，都有盛大的慶典和開金庫送發財金活動，並舉辦「過消災爐」、「點平安燭」等，廟堂還懸掛有唯一保存至今百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史。

    發財金求法「擲出1聖杯2百元」、「2聖杯借3百元」、「3聖杯6百元」，每人限定擲筊一次，大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，但隔年需加心願歸還，增添多少隨喜，不少人都是以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保祐，資本額也由20年前10萬元，至今已累積至上百萬元。

    另外為慶祝土地公生日，原本廟方除了舉辦建醮活動，農曆2月2日土地公壽誕，還會無限量供應湯圓及壽麵，讓善信「呷平安」，不少信徒都呼朋引伴前往；但今年因疫情關係，廟方取消吃湯圓及壽麵活動，改以每位前往求乞發財金的善信，都贈送一個壽桃帶回家，分享平安福氣。

    今年因疫情影響，發財金額度由90萬元提高至120萬元。（記者劉禹慶攝）

    今年因疫情影響，發財金額度由90萬元提高至120萬元。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬公景福祠開放求乞發財金 去年200元得主豪氣還1萬
    2021/03/09 18:42

    馬公景福祠開放求乞發財金 去年200元得主豪氣還1萬
    馬公景福祠發財金起跑 一連5天開放民眾乞求
    2020/02/19 13:14

    馬公景福祠發財金起跑 一連5天開放民眾乞求

    台中哪區成自住客新選擇？
    馬公景福祠發財金乞求 即起開放一連7天
    2019/03/02 13:15

    馬公景福祠發財金乞求 即起開放一連7天
    擲1聖杯可借200元 馬公景福祠發財金即日開放擲筊乞求
    2018/03/14 19:51

    擲1聖杯可借200元 馬公景福祠發財金即日開放擲筊乞求

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播