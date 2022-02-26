馬公景福祠開放發財金求乞 今年因應疫情提高額度至120萬

馬公景福祠慶祝土地公聖誕，舉行過平安橋擲發財金活動。（記者劉禹慶攝）

2022/02/26 17:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年土地公聖誕，馬公景福祠都會舉行發財金乞求活動，自即日起至3月4日上午9時至晚間9時開放乞求。由於今年疫情百業蕭條，景福祠特將去年90萬元額度，提高至120萬元，希望成為錢母，協助民眾度過疫情陰霾。

位在中央街古蹟保存區內的馬公市景福祠，平日香火鼎盛，主祀福德正神，迄今有250年以上歷史，每年在農曆2月初2土地公生日，都有盛大的慶典和開金庫送發財金活動，並舉辦「過消災爐」、「點平安燭」等，廟堂還懸掛有唯一保存至今百餘年的清光緒年間「介爾景福」古匾，驗證百年古蹟廟宇的歷史。

發財金求法「擲出1聖杯2百元」、「2聖杯借3百元」、「3聖杯6百元」，每人限定擲筊一次，大多數發財金都供在神桌或放在收銀機內做「錢母」，可錢滾錢、發大財，但隔年需加心願歸還，增添多少隨喜，不少人都是以千元為單位歸還，感謝土地公整年的保祐，資本額也由20年前10萬元，至今已累積至上百萬元。

另外為慶祝土地公生日，原本廟方除了舉辦建醮活動，農曆2月2日土地公壽誕，還會無限量供應湯圓及壽麵，讓善信「呷平安」，不少信徒都呼朋引伴前往；但今年因疫情關係，廟方取消吃湯圓及壽麵活動，改以每位前往求乞發財金的善信，都贈送一個壽桃帶回家，分享平安福氣。

今年因疫情影響，發財金額度由90萬元提高至120萬元。（記者劉禹慶攝）

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