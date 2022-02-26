228連假首日 澎湖機場受低雲幕影響取消3航班

澎湖機場228連假首日，受低雲幕影響取消到離站3航班。（記者劉禹慶攝）

2022/02/26 11:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕228連續假期首日，澎湖機場就受到低雲幕影響，取消到離3航班，影響到離站旅客共205位，澎湖機場於上午9時30分航機已正常起降，但民航局馬公航空站呼籲旅客，搭機前先洽詢航空公司瞭解航班資訊，避免行程遭到延誤。

甫結束低溫特報的澎湖縣，今日清晨受到華南低氣壓與輻射冷卻效應影響，海面飄流低雲，壟罩在陸地上，雖未達到起霧階段，但相對濕度近絕對濕度的100%，明顯能感覺到濕氣重，能見度也降至1公里內，當陽光露臉後，能見度就會慢慢爬升，這在離島澎湖，是春天為常見景象。

今日上午澎湖機場一開場，就受到低雲幕影響，取消台北-澎湖1航班、台南-澎湖1航班、高雄-澎湖1航班，總計影響到離站旅客共205位，上午9時30分陽光逐漸露臉後，低雲幕散去，能見度提升，澎湖機場航班恢復正常起降，但不少遊客原本預定的行程，都因此而耽誤，感到有些敗興。

由於今日是228連續假日首日，也是澎湖甫離開低溫特報，天氣逐漸回暖，並擺脫陰雨的日子，不少澎湖民眾一家大小前往台灣旅遊，同時也接近澎湖觀光旺季，機場出現不少零星自由行散客，因此機場傳出一早取消到離場3航班，讓許多遊客既定行程遭打亂，只能候補其他班機或取消外出旅遊的計畫。

由於228連假首日不少人計畫闔家出遊，受班機取消影響打亂計畫。（記者劉禹慶攝）

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