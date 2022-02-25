澎湖箱網養殖傳災情 業者損失千尾海鱺、災損初估逾200萬元

澎湖寒害首傳箱網養殖業者損失，大批海鱺死亡。（圖由澎湖縣農漁局提供）

2022/02/25 16:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2月19日起冷氣團來襲，全台急凍，澎湖沿海出現寒害，不耐寒的珊瑚礁魚種死亡無數，民眾擔憂天氣回暖陽光出現，箱網養殖會出現災情。果不其然，今日氣候回溫，西嶼箱網養殖業者陳連生損失千尾海鱺，初步估計210萬元。

素有國民魚之稱的海鱺，是澎湖養殖主力魚種，但水溫低於14度以下就容易死亡，歷年澎湖寒害都是損失大宗。今年2月19日強烈大陸冷氣團來襲起，澎湖縣政府農漁局即持續關懷追蹤養殖漁業防寒情形，今日接獲西嶼鄉竹灣村箱網養殖漁民陳連生，通報有寒害死亡之魚屍浮出水面。

澎湖縣政府農漁局接獲通報後，立即會同西嶼鄉公所現勘了解養殖漁業寒害災損情形，漁民初步進行打撈，查估約有1000尾海鱺魚死亡，損害重量達6000公斤，災損金額約210萬元左右。明日陳連生再次出海整理網具，清查實際損失數量與金額，損失恐將持續擴大。

雖然天氣回暖水溫條件將慢慢提升，此次除西嶼鄉外其地區目前仍未傳出災情，但澎湖縣政府農漁局呼籲養殖漁民如有災情顯現，仍請即時通報所在地公所及縣府農漁局漁業輔導科06-926-2620#130，以利政府能第一時間提供協助及記錄災損情形，作為後續救助之依據。

澎湖箱網養殖業者死亡千餘尾海鱺，損失200多萬元。（圖由澎湖縣農漁局提供）

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