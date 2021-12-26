馬公市烏崁里集會所活動中心落成啟用 各界嘉賓雲集

馬公烏崁里民集會所活動中心落成啟用，各界嘉賓共同揭幕。（記者劉禹慶攝）

2021/12/26 11:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以盛產比人臉大高麗菜聞名馬公市烏崁里集會所活動中心，今日舉行落成啟用典禮，現場冠蓋雲集，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲及馬公市長葉竹林等各界嘉賓都前往共襄盛舉，嶄新的建築、寬闊的空間及新穎的設施，來自各單位努力。

馬公市公所表示，烏崁里因原有活動中心老舊，辦理各項活動甚多，尤其每年烏崁高麗菜王比賽，更是吸引參觀人潮，空間已不敷使用，因此積極爭取到1800萬元興建費用（自來水公司1000萬元、澎湖縣政府500萬元、馬公市公所300萬元）。今日落成啟用，自來水公司第七營業處副處長徐志宏專程跨海參加。

烏崁里集會所活動中心興建工程歷經1年8個月，為一層樓475餘平方公尺，約有90坪室內活動空間，並規劃有大型廚房、辦公室、貯藏室、公廁（含無障礙設施）等，外觀現代新穎，內部寬敞舒適、美侖美奐。啟用典禮，由烏崁社區媽媽土風舞班及嵵裡國小醒獅隊帶來喜慶洋洋的祈福表演揭開序幕，並在眾人的見證下揭牌。

揭牌後進行啟鑰儀式，由馬公市長葉竹林揭開新活動中心神秘面紗，來賓與民眾近200人入內參觀，為求吉納福，現場準備了象徵吉祥如意炸棗，及烏崁社區特色高麗菜酸肉包分送給大家，場面熱鬧滾滾。葉特別感謝自來水公司發揮睦鄰精神提供經費協助、澎湖縣政府及縣議會大力幫忙，讓烏崁里民能有更舒適的活動空間，提供做為研習、活動、交誼、集會場所，並讓長者共餐、社區關懷據點等服務更加擴展。

馬公市長葉竹林主持揭鑰儀式，揭開烏崁里集會所活動中心神秘面紗。（記者劉禹慶攝）

烏崁里民集會所活動中心，自來水公司捐助最多，派出第七區管理處副處長徐志宏跨海參加。（記者劉禹慶攝）

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