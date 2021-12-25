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    澎湖耶誕活動拚場 縣府廣場前耶誕樹點燈最有看頭

    澎湖耶誕樹點燈活動，邀請許多幼稚園小朋友共襄盛舉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖耶誕樹點燈活動，邀請許多幼稚園小朋友共襄盛舉。（記者劉禹慶攝）

    2021/12/25 22:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕佳節澎湖處處「報佳音」，各地活動大拚場，其中最有看頭的就是澎湖縣政府廣場前點燈儀式，上演3分鐘燈光秀，點亮縣政府、縣議會及衛生局大樓，令人驚豔！民進黨澎湖湖縣黨部薑心餅心、篤行十村鹹鹹市集也是小而美。

    今年耶誕節，澎湖縣政府特別在廣場，設置一座高達11米的耶誕樹，結合光雕藝術打造璀璨燈光秀，夜間也成為市區亮點，吸引許多民眾前往拍照合影。活動邀請澎湖特色表演團體夢想飛行GINO、菊之音管弦樂團、馬公市立幼兒園、明園幼兒園、琦琦舞蹈團輪番演出，可愛童趣的舞蹈、美妙的佳節樂音演奏、浪漫的樂曲彈唱在縣府廣場迴響，增添耶誕節慶氣氛。

    最特別的是今年耶誕樹再利用，因應明年農曆春節，明年1月8至9日燈飾變形，將原本耶誕樹變形成大型燈籠燈飾裝置，使廣場充滿濃厚年節迎春賀歲氣氛，展出時間橫跨整個農曆年節假期，也讓返鄉的遊子感受到家鄉濃厚過年氣氛，並充分利用耶誕樹設計，一魚兩吃，包辦西洋耶誕節及我國農曆年節氣氛營造，成為吸引目光焦點。

    另外，民進黨澎湖縣黨部在澎湖縣勞工育樂中心舉辦「薑心餅心」親子手作薑餅屋活動，現場座無虛席、超過50位大朋友、小朋友跟著佳宏麵包坊的師傅一起創作薑餅屋，場面相當溫馨歡樂。而篤行十村舉辦的鹹鹹市集，也因濃厚異國風及手作藝品，吸引不少年輕朋友前往，雖然耶誕當日風大寒冷，但卻澆熄不了人們喜愛熱鬧的熱情。

    今年澎湖縣政府前耶誕樹點燈儀式，表演令人驚豔的燈光秀。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖縣政府前耶誕樹點燈儀式，表演令人驚豔的燈光秀。（記者劉禹慶攝）

    民進黨澎湖縣黨部，在勞工育樂中心舉辦薑心餅心活動。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    民進黨澎湖縣黨部，在勞工育樂中心舉辦薑心餅心活動。（民進黨澎湖縣黨部提供）

    篤行十村舉辦的鹹鹹市集，也吸引不少人潮。（記者劉禹慶攝）

    篤行十村舉辦的鹹鹹市集，也吸引不少人潮。（記者劉禹慶攝）

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