澎湖社區運動競賽登場 陸上行舟凝聚在地情感

陸上行舟凝聚各設向心力，成為社區競賽重頭戲。（記者劉禹慶攝）

2021/12/25 14:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「活力菊島 再造社區」趣味競賽今在縣立綜合體育館登場，澎湖縣府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲到場為社區競賽選手加油勉勵，期許透過趣味競賽，各社區齊聚一堂交流情感、經驗，團結一心，讓澎湖一天比一天更好。

賴峰偉表示，社區是縣政磐石，而「社區組織」更是推動各種福利服務重要夥伴，不論在關懷服務、景觀規劃、環境保育等，都可以看見社區運用優勢，發展不同社區風貌，縣府也會協助社區推動福利服務、聯合社區等工作，落實社區照顧。全縣已超過半數社區加入青青社區、青青草園行列，另一半也將逐漸完成，他感謝各社區的努力，創造社區新風貌，藉由社區趣味比賽，社區交流聯誼，讓澎湖的力量向上提升。

劉陳昭玲表示，平日大家上班生活壓力大，參加趣味競賽放鬆心情，促進身心健康，比賽雖然志不在勝負，但大家一定要拿出團結合作精神，為社區奪得好成績。社會處表示，趣味競賽由澎湖各社區組隊報名參加，總計有三十三個社區，約八百餘人，為凝聚社區意志，規劃團體趣味競賽「陸上行舟」，由社區招募成員，共同操作充氣式龍舟駛向終點，展現社區成員齊心協力的精神。

另外除了館內熱鬧外，體育館外廣場設置成果展示區，由各社區現場販售高麗酸菜包、風茹草娘子蛋、揃案仔、古早味黑糖糕、炒魚干、蔥蔥回魂、養生木耳、木工雷雕DIY等社區特色美食及創意產品，共計有三十個社區設置攤位。

社區美食攤位展現各社區美食特色，並能帶動地方商機。（記者劉禹慶攝）

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