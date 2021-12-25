耶誕劫！小客車衝入對向與貨車相撞 駕駛身亡

自小貨車發生車禍後，漁獲掉落一地。（澎湖縣政府消防局提供）

2021/12/25 13:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕耶誕節不平靜！25日凌晨澎湖縣道203線3.9公里處（西文段），一輛由呂姓駕駛開的黑色自小客車，突然衝入對向車道，與載送鮮魚貨車正面對撞，自小客車駕駛當場無生命跡象，後宣告不治，貨車夫妻2人輕傷，肇事原因由警方調查中。

馬公警分局調查指出，25日凌晨4時51分，呂姓駕駛（55歲、馬公人）自小客車研判由縣道203線西向東方向行駛（市區往東衛），行經3.9公里處（西文段），不明原因駛入對向車道與由東向西內車道行駛（東衛往市區）的自小貨車對撞。呂姓駕駛受困車內，趴於窗外，已呈現OHCA狀態（無生命跡象）。

澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣第一大隊馬公分隊3車7人前往救助，由分隊長江基維負責現場指揮。

勤務人員利用破壞剪及撐開器執行車輛破壞，並使用KED及頸圈合力將其由駕駛座移出，接上長背板及AED等急救處置後，隨即送往由三總澎湖分院急救，呂姓駕駛仍不幸宣告死亡。

另自小貨車許姓駕駛人（37歲、西嶼人），經酒測後無飲酒，車上滿載漁獲及楊姓妻子（38歲、西嶼人），2人意識清楚，都輕微頭部創傷，送往衛福部澎湖醫院醫治，現場漁獲散落一地。至於已死亡的呂姓民眾部分，委由三總澎湖分院抽血代驗中。馬公警分局依A1類交通事故程序錄案處理，並報請澎湖地檢署檢察官刑事相驗。

自小客車嚴重變形，駕駛人受困車內無生命跡象宣告不治。（澎湖縣政府消防局提供）

耶誕節清晨發生死亡車禍，203號縣道西文段封閉。（馬公警分局提供）

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