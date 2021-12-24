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    首頁　>　澎湖縣

    平安夜澎科大傳火警 消防局緊急出動

    澎科大海科大樓平安夜傳出火警，消防局據報趕往現場馳援。（記者劉禹慶攝）

    澎科大海科大樓平安夜傳出火警，消防局據報趕往現場馳援。（記者劉禹慶攝）

    2021/12/24 20:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最高學府國立澎湖科技大學，平安夜晚間突然傳出火警，緊急通報消防局，澎湖縣政府消防局趕往搶救，現場並無明火，發現是發電馬達間排風扇插頭短路所致，受到驚嚇的學子，在消防車完成任務後，列隊向打火弟兄大聲致謝。

    根據了解，24日晚間7時4分，國立澎湖科技大學海洋科技大樓，後方傳出濃煙及刺鼻燒焦味，在教室內的師生察覺有異，立即向澎湖縣政府消防局報案。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防與救護車輛共4車 9人前往搶救，由分隊長江基維現場指揮。由於是人口稠密的校區，台電、馬公警分局都派員前往現場了解，氣氛相當緊張。

    由於澎科大距離澎湖縣政府消防局不到500公尺，當消防人員晚間7時10分到達現場後回報，現場係海洋科技大樓，疑似電動馬達間排風扇插座短路，無明火，經過搶救後整隊返回。教室內上課的師生在外排隊，整齊劃一的向經過的消防局人車大聲致謝，寫下平安夜的佳話。

    雖然學生們表現出感激之意，但根據了解前一天就有師生發現異味，並請消防局人員入內會勘，但校方隨後卻沒有動作，案發之後又未見校方高層人員出面關心或了解，甚至對外說明相關案由，對於人口密集的大學校園園區而言，令人相當害怕，澎科大應變機制似乎有待加強。

    初步判斷澎科大海科大樓電動馬達發電間，排風扇插頭短路造成火警。（民眾提供）

    初步判斷澎科大海科大樓電動馬達發電間，排風扇插頭短路造成火警。（民眾提供）

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