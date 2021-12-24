耶誕夜馬公湖西同步舉行活動 馬市幼中正路踩街林投公園點燈

湖西鄉公所平安夜，在林投公園點燈。（湖西鄉公所提供）

2021/12/24 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖平安夜熱鬧滾滾！馬公市公所與湖西鄉公所分別舉辦活動，馬公市立幼兒園在中正商圈舉辦耶誕踩街PartyShow活動，吸引幼兒園親子近2000人參與；湖西鄉感恩燈會、歡樂平安耶誕，則在林投公園，與民眾一起來點燈。

馬公市立幼兒園耶誕踩街活動今日晚間在中正國小前集合，在幼兒園的開場舞表演後正式出發，由市長葉竹林率領公所主管們及耶誕花車的帶領下，沿途經過中正路，至仁愛路左轉，再走到民權路左轉，沿著民權路北上走至民生路（玉山銀行路口）左轉直行回到終點舊市民代表會廣場（路線如附圖）。

湖西鄉公所與法務部矯正署澎湖監獄持續合作，澎湖監獄提供多座創意虎年賀年花燈，湖西鄉行政團隊也融入耶誕樹燈光、廊道與燈區等燈光裝置，在平安夜一起與民眾點亮家鄉的活力與希望！活動邀請湖西鄉立幼兒園國幼班活潑可愛的學童們精彩熱舞，以及湖西教會弟兄姊妹們的詩歌讚美、FIGHT.K澎湖雲端家教會的音樂演出、好娛樂黃敬倫老師指導的湖西鄉舞出青春活力營的街舞表演與好地樂團的耶誕組曲！

中正商圈活動現場，小朋友們展現他們的創意彩妝及街頭表演，沿途還有耶誕叔叔及小天使分送禮物報佳音，讓整個中正商圈熱鬧非凡。林投公園則燈火通明，營造耶誕節平安夜氣氛，兩地都讓大小朋友留下深刻的印象。

林投公園加上燈飾，晚間成為平安夜步道。（湖西鄉公所提供）

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