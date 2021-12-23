澎湖首屆銀合歡創作大賽 1人獨拿6大獎引發藝文團體炸鍋

澎湖縣政府文化局首屆銀合歡文創商品徵選，在洪根深美術館展覽。（記者劉禹慶攝）

2021/12/23 12:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕風波不斷的澎湖首屆銀合歡文創品創作大賽，先是爆發著作權歸屬爭議，文化局從善如流修改報名規章後，得獎名單出爐，八大獎項竟然一人獨拿六大獎，再度引爆澎湖藝文團體炸鍋；文化局坦承簡章未限制件數疏失，但評審過程絕對公平。

澎湖縣政府為解決遍野的銀合歡問題，今年舉辦「銀合歡文創品設計徵選比賽」，因先前簡章規定著作權歸屬文化局，引發藝文團體抗議，經本報報導後文化局修正簡章，共計有39件參賽作品、18位參賽者、8項獎項，但得獎名單揭曉，8項獎項由一人獨得，僅銀獎．佳作各有一位不同參賽者。

得獎名單出爐後，引發各界譁然，質疑比賽有「內定」口袋名單，但文化局鄭重否認，指比賽邀請藝文、學術界及文化局官員等6人組成評審團，依照原創性、商品特色、量產及地方元素等要件進行投票，獨獲6個獎項的參賽者，送出21件作品比賽，未來將修正簡章，限制遞件數量，符合比賽「鼓勵」更多人參加的意義。

針對比賽結果出爐，反應最為激烈的是積極鼓勵會員參賽的澎湖縣雕塑藝術學會，理事長柯蔘海表示，文化局要求要有原創性，不得有參賽或公開展售作品，加上修改簡章時間，距離比賽截止日過於接近，因此會員都只能送1件文創商品參賽，評選結果卻只有1名會員蔡志福作品勉強進入佳作，其餘全軍覆沒；尊重評審的專業性，但無法接受文化局遊戲規則，將與會員們協商，未來可能全面性抵制參加文化局藝文活動。

澎湖首屆銀合歡創作大賽，八大獎項一人獨拿六獎含金獎作品。（澎湖縣政府文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法