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    澎湖縣府公務員住家噪音擾鄰 鄰戶不堪其擾聯名陳情

    澎湖縣政府傳公務人員住家擾民，引發鄰近住戶連署陳情。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府傳公務人員住家擾民，引發鄰近住戶連署陳情。（記者劉禹慶攝）

    2021/12/22 19:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕任職澎湖縣政府某公務人員，在馬公北辰市場住家，經常於深夜、凌晨或早上等時段，不時製造巨大聲響，或播放超分貝音樂，導致鄰近住戶不堪其擾，連署陳情書遞交澎湖縣政府，但澎湖縣政府表示，不適用於公務人員服務法。

    參加連署的住戶們表示，該名公務人員近日來，不時在深夜、凌晨或早上等時段，頻繁施放巨大音響，內容甚至還會出現警報聲、蜂鳴聲，有時候還會製造敲打聲，並施放幾次鞭炮，時間持續二至三個月之久，造成鄰近住戶們心理不安，並已有五位住戶曾經報警，警方都有到現場處理。

    針對住戶抗議及警方告誡，該名公務人員仍置之不理，今年5月3日上午8時，更是施放巨大音響，人就直接前往縣府上班，因此住戶們共同前往警察局報案，依照社會秩序維護法開罰3000元，當日陽明里長也到場了解。住戶們連署陳情書，提出撤去該名公務人員鄰長職務、澎湖縣政府應檢討約束這名公務人員不得再犯，並檢討評估是否適任公務人員。

    針對住戶們連署陳情，澎湖縣政府發言人陳其育表示，由於該員未違反公務人員服務法，只能進行道德勸說，但其私領域涉及其他事項，則由其他法律依法開罰；雖然看似無法可管，這名公務人員受到法律保障工作權，無退場機制，但澎湖縣政府警察局曾發生同樣案例，因民事糾紛判刑一年丟掉工作前例，值得引以為戒。

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