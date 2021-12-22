澎昆旅遊文化線上推薦會 澎湖音樂人陳宏銘現場演唱新歌

知名歌手陳宏銘在山海戀澎昆線上旅遊推薦會獻唱新歌。（記者劉禹慶攝）

2021/12/22 17:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情阻斷全球交通鍊，連帶使貨物無法順暢其流，連帶使經濟受到重創。由民間發起的首屆澎昆旅遊文化線上推薦會，今日在澎澄飯店2樓星雲廳展開，透過線上直播互動，推薦澎湖文化、旅遊及特產。

會中推薦明年觀光盛事，農曆元宵節祈龜文化、為期6天的西嶼外垵漁火燈光節、還有最熱門盛事澎湖國際海上花火節、新地標新都心嘉年華會燈光藝術節、秋冬東北季風國際馬拉松，邀請中國雲南昆明的旅客，有機會一定要來澎湖體驗海洋之戀。

由中國北京遠嫁的澎湖媳婦張夢馨，是澎湖場的主辦人，在馬公五德從事水產養殖業。張夢馨感謝中國雲南昆明及澎湖的朋友一起幫忙，全力促成這樁美事，讓兩座城市相輔相成，海誓山盟相呼應，串聯起兩地旅遊文化的序曲。希望透過此次活動打造出多元化的觀光亮點，推動海洋生態旅遊教育，拓展產業寬度，彰顯在地特色名產，提升旅遊產業新量能。同時張夢馨也對澎湖農漁產業加工運銷合作社推薦的七家優質廠商表示感謝。

另外會中澎湖知名音樂人陳宏銘，也現場演唱原創歌曲-山海心相繫；雖然中國雲南與澎湖的互動，如同山與海的結合，這場山海戀不因相距數萬公里距離而有隔閡，反而更拉近了兩邊的情懷。

澎湖會場推薦澎湖7家優質廠商產品，希望與中國雲南建立銷售管道。（記者劉禹慶攝）

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