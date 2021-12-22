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    金色雙島追夕陽普獲好評 馬公市公所再推澎南心動

    馬公市公所金色雙島追夕陽遊程普獲好評，再推澎南心動遊程。（記者劉禹慶攝）

    馬公市公所金色雙島追夕陽遊程普獲好評，再推澎南心動遊程。（記者劉禹慶攝）

    2021/12/22 13:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所為振興離島虎井、桶盤及澎南地區旅遊發展，並一掃疫情影響陰霾，持續推動「金色雙島追夕陽3.0」及「澎南心動」遊程，今日在澎湖縣演藝廳辦理成果發表會，由馬公市長葉竹林、市代會主席許國政共同主持。

    原本是抵澎必遊行程的馬公市虎井、桶盤離島，近年來因七美、南方四島遊程夯，導致內海之珠蒙塵，因此市長葉竹林上任以來，積極推動「金色雙島追夕陽」行程，今年邁入第三年，並趁勝追擊推出「澎南心動」遊程，規劃澎南主題路線，優先選出馬公澎南地區五個著名及具有海洋、歷史、文化地景點（鎖港、五德、風櫃、嵵裡、興仁），整合周邊產業，並以二十人座中型巴士包車載運。

    雖然今年受到武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉疫情影響，澎南心動出師不利，但透過專業導覽解說、體驗馬公市文化深度旅遊，帶動遊客體驗澎湖不一樣的海島風情，已是潮流趨勢，馬公市公所有信心明年疫情趨緩、國旅爆發，能再度引領風潮，結合金色雙島追夕陽，串連成馬公一日遊主題遊程。

    另外金色雙島也受到疫情影響，今年共執行一百三十航次、三千二百八十三人次；「澎南心動」共執行一百零五趟次、七百五十七人次！市公所也利用疫情時間辦理「職能訓練能力認證培訓證照班」及導遊領隊相關培訓增能，除培訓觀光與地方產業人才的需要，並厚植觀光軟實力！市公所感謝「澎湖縣導遊領隊服務職業工會」協助辦理，旅宿業者協助推動，明年將新增漫步星空特色行程。

    馬公市長葉竹林率領市公所團隊，感謝各界支持金色雙島及澎南心動遊程規劃。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長葉竹林率領市公所團隊，感謝各界支持金色雙島及澎南心動遊程規劃。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長葉竹林頒獎，表揚協助金色雙島及澎南心動有功人員。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長葉竹林頒獎，表揚協助金色雙島及澎南心動有功人員。（記者劉禹慶攝）

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