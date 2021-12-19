澎湖中屯冬至男丁宴 歷史遠超過赤崁娘家宴

中屯男丁宴席開31桌，包括張姓、楊姓、曾姓及鄭姓族親。（記者劉禹慶攝）

2021/12/19 15:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙鄉中屯村，每年冬至都會舉辦男丁宴，以往都是張氏家族舉辦，近年因生育率低、青壯人口流失，改為4姓合辦〈張、楊、曾、鄭〉，沿襲已上百年歷史，遠超過近年來名聲大噪的赤崁娘家宴，成為地方的民俗特色。

位在白沙鄉與湖西鄉交界的中屯村，現有295戶、612位居民，姓氏以張姓、楊姓、曾姓、鄭姓及謝姓為主。張姓先祖由金門遷移抵澎，至今已傳承12代，每年都在冬至祭祖後，家中男丁會齊聚一堂共進飲食，號稱為男丁宴，但以往多為家宴，鮮少與外姓聯合舉辦，中屯的謝姓家族也會舉辦家宴，都是以男性壯丁為主。

但隨著時代轉變，許多男丁外出工作，近年來張氏男丁宴聯合村中其他姓氏，共同舉辦男丁宴，同時也開放女性親友上桌。今年中屯4姓男丁宴，張姓、楊姓、曾姓及鄭姓，各姓氏都有一位頭人，負責張羅、邀宴，甚至決定是否收費等事宜，也就類似於各姓氏族長，每年都會輪替交接，讓各姓氏族親更為親近融合，達到情感交流的目的。

今年張姓由張富銘接任頭人職務，負擔相關餐飲費用、邀約族等工作，與其他3姓共同在中屯新建活動中心席開31桌。一早張富銘就忙著前往祖厝，準備牲禮迎請祖先牌位，冬至祭祖儀式完成後，再前往活動中心參加男丁宴，族中老中青族親群聚一堂，不僅聯絡感情，也有濃厚傳承意味，讓每年的冬至更具意義。

中屯冬至男丁宴超過百年歷史，有濃厚傳承意味。（楊金川提供）

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