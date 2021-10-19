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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖振興消費禮金即日發放 各鄉市加碼放送福利

    澎湖振興消費禮金1000元在警力戒護下，由專人送往望安、七美離島鄉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖振興消費禮金1000元在警力戒護下，由專人送往望安、七美離島鄉。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/19 15:23

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府配合中央發放振興5倍劵，加碼發放振興消費禮金1000元，即日起由專人送達各鄉市公所，包括搭船前往離島七美、望安鄉，各鄉市公所除了望安鄉以外，也紛紛加碼福利大放送，增加民眾的小確幸。

    今年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，嚴重衝擊澎湖觀光產業經濟，中央政府雖普發振興5倍劵，但議長劉陳昭玲提案，認為疫情期間澎湖民眾配合縣府防疫辛勞，澎湖才能安居樂業，此舉獲得縣長賴峰偉及立委楊曜大力支持，並由議會通過決議發放，總計有10萬5670位縣民受惠。

    由於澎湖轄管5鄉1市，還有2個離島鄉望安、七美鄉，因此澎湖縣政府在警力戒護下，分別由海陸雙向齊發，將振興禮金分別送往各鄉市公所，其中湖西鄉配合加發600元，總計有15600名鄉民受惠；西嶼、白沙及七美鄉都加發1000元，則分別有8000、9928、3900人受惠，增加澎湖縣民更多小確幸。

    至於人口數為多的馬公市，馬公市公所則自10月1日起發放敬老禮券，年滿65歲以上長者每人500元，500元禮券包含10張面額50元，其中2張藍色禮券限在文澳攤販集中場及文澳商場使用，其餘8張黃色禮券於北辰公有零售市場、文澳攤販集中場及文澳商場可使用，超過10000人以上受惠；而轄管最多島嶼的望安鄉公所，則因財政困難，並未加發任何福利，只有縣府的振興消費禮金1000元。

    馬公市公所加碼發送敬老禮券，年滿65歲以上長者500元禮券。（記者劉禹慶攝）

    馬公市公所加碼發送敬老禮券，年滿65歲以上長者500元禮券。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長吳政杰宣布加碼600元，隨澎湖振興消費禮金發送給鄉民。（記者劉禹慶攝）

    湖西鄉長吳政杰宣布加碼600元，隨澎湖振興消費禮金發送給鄉民。（記者劉禹慶攝）

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