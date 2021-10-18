巴拿馬籍貨輪擱淺幕後疑點重重 相關單位介入調查

吉貝海域擱淺的巴拿馬貨輪信燕輪，空偵隊直升機冒著強風救回14名船員。（澎湖縣消防局提供）

2021/10/18 18:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕巴拿馬籍貨輪信燕輪，17日在吉貝島東北方6.2海浬，宣稱機械故障失去動力準備棄船，我方出動空勤隊直升機，冒著10級強風驚險將14名船員吊掛救起，卻發生送醫採檢時有人企圖脫逃，而拖船連夜由菲律賓趕抵，動作之快啟人疑竇。

據了解，信燕輪擱淺後，我方依人道救援原則，將船上人員救起，因在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，依法送往三軍總醫院澎湖分院，進行PCR核酸檢驗，雖然14人都為陰性，但在搭乘防疫專車送醫途中，竟有1人企圖跳窗逃逸，所幸司機機警，立即將人逮回，但令外界好奇的是逃逸動機為何？

另外，船上沒有船長及大副等領導幹部，根據船員指稱，貨輪原本故障，在船隻修復後，他們將船開出中國福建海域試俥，想不到試俥時，船隻又發生故障，因此失去動力漂流到澎湖海域。貨輪故障後，船長和大副就被其他船接走了，他們已經在海上漂流2天，沒有進食，但搭車脫逃事件，讓整體人道救援案更顯得疑點重重。

更令外界驚訝的是，信燕輪傳出故障棄船後，船東立即聯絡Salvage Rover拖船，連夜由菲律賓馬尼拉港出發，18日下午趕抵吉貝外海準備拖帶，速度之快，令外界驚訝，同時因疑點眾多，仍有待進一步釐清，目前只能在旁待援；至於防疫專車僅派司機1人，沒有相關單位派員隨行戒護，也成了漏洞之一，相關單位已著手檢討未來送檢流程，並加強興仁收容所安全維護。

空偵隊直升機將14名中國船員，救回澎湖機場，統一搭乘防疫專車前往醫院檢驗。（澎湖縣消防局提供）

澎湖防疫專車運送過程中，只有司機一人，引發安全疑慮。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法