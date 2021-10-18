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    首頁　>　澎湖縣

    澎湖人小確幸 即日起發放振興消費金1000元

    促成澎湖振興消費金發放，為議長劉陳昭玲提案，獲得縣長賴峰偉及立委楊曜大力支持。（記者劉禹慶攝）

    促成澎湖振興消費金發放，為議長劉陳昭玲提案，獲得縣長賴峰偉及立委楊曜大力支持。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/18 11:27

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣民的小確幸來了！除了政府發放的振興5倍券外，由議長劉陳昭玲提議的振興消費金1000元，獲得縣長賴峰偉、立委楊曜支持，今日起正式發放，總計有10萬5670位縣民受惠，議長劉陳昭玲呼籲民眾踴躍消費，帶動地方經濟發展。

    今年受到武漢肺炎（新冠狀病毒病）疫情影響，嚴重衝擊澎湖觀光產業經濟，中央政府雖然全國普發振興5倍券，但議長劉陳昭玲提案，認為疫情期間澎湖民眾配合縣府防疫辛勞，澎湖才能安居樂業，此舉獲得縣長賴峰偉及立委楊曜大力支持，並由議會通過決議發放。

    根據澎湖縣議會通過的振興經濟方案，凡在2021年7月19日設籍澎湖縣民，不分年齡皆可領取新台幣1000元振興消費禮金，消費禮金領取期限將自2021年10月19日起至12月30日止，預計約有10萬5670位縣民受惠。由於金額龐大及包裝作業繁複，因此澎湖縣政府建設處借用澎湖縣選委會禮堂，澎湖縣政府社會處及澎湖縣警察局出動大批人力點鈔，並維持現場秩序，全場並設有監視設備監控。

    縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲2人也連袂前往大禮堂，慰問工作人員辛勞。賴峰偉表示，感謝議長提案、立委強力支持，振興消費金編列是感謝全體澎湖縣民配合防疫的辛勞，讓澎湖發生確診5例個案後，就恢復平靜，一直是清零的淨土。劉陳昭玲則鼓勵民眾領到振興消費金後，盡快在市面上消費，達到振興經濟的目標。

    澎湖人小確幸振興消費金一千元，即日起將發放給每位縣民。（記者劉禹慶攝）

    澎湖人小確幸振興消費金一千元，即日起將發放給每位縣民。（記者劉禹慶攝）

    澎湖振興消費金分裝作業，借用澎湖縣選委會二樓禮堂。（記者劉禹慶攝）

    澎湖振興消費金分裝作業，借用澎湖縣選委會二樓禮堂。（記者劉禹慶攝）

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