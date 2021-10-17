巴拿馬籍貨輪擱淺 空勤直升機頂強風冒險成功救援

巴拿馬籍貨輪FORTUNE在澎湖海域吉貝北方海上失去動力。（空勤隊提供）

2021/10/17 23:13

〔記者歐素美／台中報導〕一艘巴拿馬籍貨輪在澎湖吉貝嶼北方5浬失去動力，因海象惡劣，船上14名船員待救，空中勤務總隊出動黑鷹直升機救援，分2批次吊掛，順利將14名船員救上岸。

空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天上午10點50分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，一艘巴拿馬籍貨輪FORTUNE在澎湖海域吉貝北方海上失去動力，因海象為7到9級，十分惡劣，船長表示將棄船，14名船員需救援撤離至馬公機場。

第二大隊第三隊UH-60M黑鷹機組員穿著防護衣出勤起飛，到達馬公機場北面12浬，發現海象達8到10級強陣風，浪高約10公尺，船隻傾側與俯仰角度超過30度，無法實施吊掛，近中午11點59時返回清泉崗機場待命。

真到下午2點30時，接獲總隊電令指稱該船已飄流至吉貝嶼擱淺，船身受風浪影響稍緩，請求再次救援，機組員再度起飛，至馬公機場北面12浬往南搜尋，研判可行，開始實施吊掛，下午3點25分完成第一批次，將7名船員吊掛，轉降馬公機場；下午4點，再實施第二批次吊掛，完成第二批次7名船員吊掛，至澎湖馬公機落地，順利完成任務。

巴拿馬籍貨輪FORTUNE上的船員被掛上直升機，送抵馬公機場。（空勤隊提供）

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