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    不畏強風攪局 湖西好鄉遇水則FUN水上嘉年華會照常開幕

    湖西水上嘉年華會活動，在青螺環衛教室舉行。（記者劉禹慶攝）

    湖西水上嘉年華會活動，在青螺環衛教室舉行。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/17 18:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東北季風再起！動輒平均風力8級，最大陣風10級。但湖西好鄉遇水則FUN~2021年水上嘉年華會，照常在青螺環教遊憩園區快樂登場！湖西鄉長吳政杰以東道主身分，帶領湖西女兒議長劉陳昭玲等貴賓，重溫昔日兒時捕魚拾螺趣。

    雖然遇到強風攪局，但不減澎湖人三點水精神，許多家長扶老攜幼，參與青螺村「遇水則FUN~水上嘉年華會」，精彩活動包括划獨木舟、可愛造型水上活動、海底生物觸摸池、撈魚樂、戲水池、園遊會、青螺濕地環境與社區解說導覽等。湖西鄉長吳政杰、鄉代會主席洪國強、澎湖縣政府農漁局秘書王永利及地方政要都前往參加，湖西女兒、澎湖縣議長劉陳昭玲也出席，表達對家鄉建設的支持。

    吳政杰表示，湖西鄉公所近年來推動社造工作、或是一村一願景的村落文化任務，加強地方環境綠美化工程等，莫不希望能健全地方的體質，積極提供適當轉型的機會，2021年水上嘉年華會擇訂於原本是廢棄魚池的青螺村辦理，是大家一直努力的願景，更是充滿著湖西鄉正在營造點、線、面串聯的期盼，帶動湖西鄉全面地翻轉！

    青螺村長李玉立及社區理事長李瑞林，也都非常認同與肯定家鄉發展的各項推動與事務，一連串海洋文化計畫的推動，感謝海洋委員會的肯定，近幾年更藉由交通部觀光局的景點小鎮漫遊、海委會海洋文化季計畫等帶動社區輕旅行的機會，未來將導入地方創生的元素達到社區永續的永續目標！

    水上嘉年華利用廢棄魚塭，整理出淺水區讓大小孩一起體驗捉魚樂。（記者劉禹慶攝）

    水上嘉年華利用廢棄魚塭，整理出淺水區讓大小孩一起體驗捉魚樂。（記者劉禹慶攝）

    親子一起參加水上活動，場地有安全人員維護加上穿救生衣，都相當安全。（記者劉禹慶攝）

    親子一起參加水上活動，場地有安全人員維護加上穿救生衣，都相當安全。（記者劉禹慶攝）

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