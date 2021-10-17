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    首頁　>　澎湖縣

    機械故障失去動力 巴拿馬貨輪擱淺澎湖吉貝14人待援

    巴拿馬籍貨輪行經吉貝海域機械故障，船上14人岌岌可危。（圖由民眾提供）

    巴拿馬籍貨輪行經吉貝海域機械故障，船上14人岌岌可危。（圖由民眾提供）

    2021/10/17 14:36

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕巴拿馬籍貨輪「FORTUNE」信燕輪，由中國福建福州出發，行經澎湖北海吉貝嶼傳出機械故障，失去動力在海面上漂流，船上14個人等待救援，但澎湖海巡隊派出百噸級警艇及空偵機支援海空救援，都因風力過大無功而返。

    澎湖海巡隊調查指出，今天（17日）上午9時25分、馬公信號台接獲1艘巴拿馬籍「信燕輪FORTUNE」無線電呼叫，該船於澎湖吉貝東北6.2浬（23.51N、119.40E）發生機械故障，目前下錨中，因海象惡劣，船隻隨時可能沉沒，船上14人員性命堪危，馬公信號台立即轉請澎湖海巡隊協助瞭解。

    海巡署第13巡防區接獲通報後，已申請空偵機協助前往救援，澎湖海巡隊派出10066艇前往，艦隊分署指派澎湖艦前往。原本11時15分消防署轉報澎湖縣政府消防局，指稱搜救直升機準備將人員救援返回澎湖機場，請消防局救護車候令前往澎湖機場接駁患者就醫。但吉貝當地出現陣風10級強風，海空救援都無法順利靠近救援。

    由於目前吉貝海象相當惡劣，海空運都在待命救援，吉貝安檢所及吉貝派出所，也派員就近在岸邊進行觀察，但陸地上風力平均也達8級，最高陣風也是10級，徒增救援工作困難度，但因人命關天，救援工作持續進行，並研議最安全方式將人員救出，至於未來棄船造成的環境問題，當務之急仍以人員安全為最高準則。

    吉貝出現10級強風，船隻快被海浪淹沒。（圖由民眾提供）

    吉貝出現10級強風，船隻快被海浪淹沒。（圖由民眾提供）

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