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    澎湖搶救鯨豚作戰失敗 柏氏中喙鯨命喪風櫃沙灘

    柏氏中喙鯨擱淺在風櫃沙灘，但搶救失敗宣告死亡。（記者劉禹慶攝）

    柏氏中喙鯨擱淺在風櫃沙灘，但搶救失敗宣告死亡。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/17 13:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島風櫃聽濤前的風櫃沙灘，今日傳出鯨豚擱淺，雖然上岸時仍有氣息，但全身傷痕累累，經過金馬澎分署風櫃安檢所弟兄積極搶救後，仍是回天乏術。澎湖縣政府農漁局生態保育科決定就地掩埋，並確定為柏氏中喙鯨成年公鯨。

    第七岸巡總隊調查指出，風櫃入口處的金王殿前沙灘，今日上午9時58分接獲漁民通報，有一頭鯨豚在流竄，遭到岩石利礫弄到全身都是傷，血水染紅了藍色的海水，由於鯨豚多處傷痕無法自行游出，上午10時8分通報農漁局生態保育科，由保育科長高秀銖親自領軍前往現場，並會同澎湖海洋生物研究中心派員了解。

    由於鯨豚全身傷痕累累，安檢弟兄幾次嘗試將鯨豚送回大海，都被風浪沖回上岸，雖然用濕毛巾為其保濕，但仍宣告不治死亡，經過測量結果這頭柏氏中喙鯨長4.1公尺、寬1.2公尺，屬成年公鯨，農漁局請怪手現場掩埋，並依照中華鯨豚協會指示，採取10乘10檢體打包快遞給成大實驗室，進行病理及細菌培養檢驗，釐清死亡原因。

    根據文獻記載，柏氏中喙鯨廣泛分布於各大洋熱帶與暖溫帶海域，位在北太平洋的台灣也有發現擱淺紀錄，經常在500至1000公尺深的大陸坡或深層海溝出現，多以3至7頭的小群體出現。通常會緩慢浮至海面，先是嘴喙突出水面，接著出現不明顯的噴氣，以15-20秒的間隔浮出水面數次後，會進行20-45分鐘的深潛。主要以魷魚和小型魚類為食。對其生殖狀況了解甚少。

    擱淺在風櫃沙灘死亡的鯨豚，證實為柏氏中喙鯨。（記者劉禹慶攝）

    擱淺在風櫃沙灘死亡的鯨豚，證實為柏氏中喙鯨。（記者劉禹慶攝）

    尾巴上有切口完整的圓洞，懷疑是學術放流研究的鯨豚。（記者劉禹慶攝）

    尾巴上有切口完整的圓洞，懷疑是學術放流研究的鯨豚。（記者劉禹慶攝）

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