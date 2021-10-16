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    50歲了！澎湖家扶中心「線上園遊會」溫馨開跑

    澎湖家扶中心今年首次線上園遊會，向外募捐物資。（記者劉禹慶攝）

    澎湖家扶中心今年首次線上園遊會，向外募捐物資。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/16 19:21

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕走過半世紀！澎湖家扶中心今年因應武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉，歲末園遊會改為「澎湖囝仔 50金厚」線上園遊會，以「伍恁金厚」（台語）的諧音，今日對外舉行記者會說明舉辦方式，呼籲各界踴躍伸出援手。

    今日出席貴賓包括馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、議員蘇陳綉色、議員呂黃春金、澎湖縣政府社會處葉秀蓮督導、澎湖家扶扶幼委員會主委陳雙全、副主委張全一、委員詹廷龍等與人共襄盛舉，現場也邀請貴賓走入時光迴廊，了解澎湖家扶中心這50年離島助人服務的點滴。

    現在澎湖家扶中心有300戶扶助家庭，因疫情失去經濟來源、孩童照顧困難、學習資源缺乏等問題，盼透過「學用品」、「生活用品」、「營養補充」、「防疫物資」等各界愛心資源的挹注，化作幸福滿滿袋。今年歲末園遊會改採「線上」辦理，為增加活動趣味，福袋加碼好康，每份百元福袋，有機會額外獲得超值驚喜兌換券。

    園遊券可至澎湖家扶中心、白沙工作站（原港子國小內）及七美工作站等3個服務據點購買，一券兩用，可兌換福袋外，還能參加線上摸彩。福袋可於11月19-20日至澎湖家扶中心兌換，摸彩得獎名單將於11月24日在【澎湖家扶中心】FB粉專公告，澎湖家扶中心扶幼委員會主委陳雙全表示，目前尚欠缺220份心願禮物、10個線上攤位、待認捐500張園遊券等，歡迎各界響應、支持離島服務，意者歡迎來電06-9276432諮詢。

    深耕澎湖五十年的澎湖家扶中心，由志工媽媽介紹時光迴廊。（記者劉禹慶攝）

    深耕澎湖五十年的澎湖家扶中心，由志工媽媽介紹時光迴廊。（記者劉禹慶攝）

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