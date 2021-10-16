菊島海漾水下攝影比賽頒獎 盼透過得獎作品籲大眾愛惜海洋資源

微距組第一名，由鄭怡暄作品奪得金賞。（記者劉禹慶攝）

2021/10/16 14:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年菊島海漾水下攝影比賽，經過專業評審及網路票選後，得獎作品出爐。澎湖縣政府農漁局今在澎湖機場舉行頒獎典禮，由副局長蔡淇賢主持，希望透過得獎作品，呼籲社會大眾注意海洋生態，珍惜海洋資源。

珊瑚礁是海洋生態循環重要敏感區，提供許多生物庇護所及繁衍生命之處，農漁局為解決澎湖海域海洋棲地所遭受的破壞，每年持續不斷復育珊瑚復育，成功打造人工海洋花園及推廣相關保育活動，今年以「珊瑚的美麗與哀愁」為主題，邁入第2年舉辦水下攝影比賽，收集海洋生態和環境的真實面貎，讓大眾領略海洋之美並共同守護海洋。

今年投稿作品風格多元豐富，每位參賽者所述之水下世界故事皆有所不同，競爭非常激烈，經過專業評審評比，從300件作品中挑選出16張得獎作品，從美麗壯闊的珊瑚礁看隱藏的珊瑚白化危機，張張都訴說著海洋的獨特故事，得獎作品將由110年10月1日起展至10月31日止，於澎湖機場二樓文化藝廊進行展出，也讓遊客於候機的同時能領略海洋之美。

此次水下攝影比賽獎金及獎品豐富，每個名次除可獲得獎金外，另有潛水錶、來回機票、住宿卷及潛水用品等，且比賽之獎牌特別委託海漂實驗室由海洋廢棄物與海洋生物結合設計，為獨特及專屬的獲獎紀念。【廣角組】金賞由陳俊廷奪冠，【微距組】金賞則由鄭怡暄封后。在鎖港杭灣潛水遊憩業者樂福，一口氣囊括5個獎項，表現亮眼。

榮獲微距組金賞獎第一名的鄭怡暄，由農漁局副局長蔡淇賢頒獎表揚。（記者劉禹慶攝）

第二屆菊島海漾水下攝影比賽，優勝者及主辦單位贊助廠商齊聚一堂。（記者劉禹慶攝）

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