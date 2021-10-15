漁船違建問題遭曝光 立委楊曜嘆增加協調困難度

澎湖縣近海漁業發展協會理事長王淳永〈右〉，遞交陳情書大動作，恐將影響漁船違建解套。（記者劉禹慶攝）

2021/10/15 17:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船違規增建案，原本立委楊曜已持續與行政部門協調，希望在法規解釋範圍內尋求解套方案，但經過澎湖縣近海漁業發展協會理事長王淳永四處陳情，並投訴媒體後，楊曜感嘆原本相對單純的輔導合法化過程變得更加困難！

楊曜表示，由於協會四處陳情後面臨的困境，包括原先休息室增建不計入總噸數已近定案，現在各單位又提出了多項意見，遵守法令的漁船主也向行政機關表達不同意見！導致當初部分漁船主擔憂的ct3漁船恐將升級為ct4噸位數，作業範圍必須延伸至12海浬。

另外因媒體報導理事長王純永的抗議動作後，對於漁船改建是否需要傾斜穩度計算、防火塗料等航行安全問題，航港局也需嚴謹檢討！同時王淳永遞交行政院的陳情函，直接載明漁船主各項違規增建，導致相關單位被要求檢討違規增建為何還有「寬限改善期」？

立委楊曜進一步指出，各項改善措施需有法規為依據，我們是法治國家，漁船違規增建的各項解套，很努力與公務機關討論，在法律規定解釋下，為漁民找到一條路，但這條路只能做，卻不能大聲說。王淳永理事長從未詢問過任何協調進度，卻在協調即將完成之際，突然大動作四處陳情，媒體大幅報導，讓此案的合法化協調的過程出現嚴重困難，是否還有辦法找出解套的路？楊曜痛心指出，保障公務人員依法行政是立委的責任，任何協調會立法委員也必須遵守法律。

澎湖漁船增違建部分，立委楊曜強調在法令範圍內尋求解套方法。（記者劉禹慶攝）

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