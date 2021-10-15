為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    漁船違建問題遭曝光 立委楊曜嘆增加協調困難度

    澎湖縣近海漁業發展協會理事長王淳永〈右〉，遞交陳情書大動作，恐將影響漁船違建解套。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣近海漁業發展協會理事長王淳永〈右〉，遞交陳情書大動作，恐將影響漁船違建解套。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/15 17:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漁船違規增建案，原本立委楊曜已持續與行政部門協調，希望在法規解釋範圍內尋求解套方案，但經過澎湖縣近海漁業發展協會理事長王淳永四處陳情，並投訴媒體後，楊曜感嘆原本相對單純的輔導合法化過程變得更加困難！

    楊曜表示，由於協會四處陳情後面臨的困境，包括原先休息室增建不計入總噸數已近定案，現在各單位又提出了多項意見，遵守法令的漁船主也向行政機關表達不同意見！導致當初部分漁船主擔憂的ct3漁船恐將升級為ct4噸位數，作業範圍必須延伸至12海浬。

    另外因媒體報導理事長王純永的抗議動作後，對於漁船改建是否需要傾斜穩度計算、防火塗料等航行安全問題，航港局也需嚴謹檢討！同時王淳永遞交行政院的陳情函，直接載明漁船主各項違規增建，導致相關單位被要求檢討違規增建為何還有「寬限改善期」？

    立委楊曜進一步指出，各項改善措施需有法規為依據，我們是法治國家，漁船違規增建的各項解套，很努力與公務機關討論，在法律規定解釋下，為漁民找到一條路，但這條路只能做，卻不能大聲說。王淳永理事長從未詢問過任何協調進度，卻在協調即將完成之際，突然大動作四處陳情，媒體大幅報導，讓此案的合法化協調的過程出現嚴重困難，是否還有辦法找出解套的路？楊曜痛心指出，保障公務人員依法行政是立委的責任，任何協調會立法委員也必須遵守法律。

    澎湖漁船增違建部分，立委楊曜強調在法令範圍內尋求解套方法。（記者劉禹慶攝）

    澎湖漁船增違建部分，立委楊曜強調在法令範圍內尋求解套方法。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    近千艘違建漁船將管制出港？航港局澄清：誤傳
    2021/09/23 10:28

    近千艘違建漁船將管制出港？航港局澄清：誤傳
    不滿漁船違建加強取締 澎湖上百漁民怒遞陳情書
    2021/09/22 11:45

    不滿漁船違建加強取締 澎湖上百漁民怒遞陳情書

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    馬公第三漁港只停娛樂船、泊漁船要開罰 漁民怒：乞丐趕廟公
    2021/04/20 09:50

    馬公第三漁港只停娛樂船、泊漁船要開罰 漁民怒：乞丐趕廟公
    邊境管制又開放移工轉職 澎湖漁船無人可用
    2021/03/31 13:38

    邊境管制又開放移工轉職 澎湖漁船無人可用
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播