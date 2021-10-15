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    品豐跨海捐贈 澎湖再獲1部復康巴士

    品豐大中華證券，跨海捐贈澎湖縣政府復康巴士。（記者劉禹慶攝）

    品豐大中華證券，跨海捐贈澎湖縣政府復康巴士。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/15 15:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕品豐大中華證券投資顧問股份有限公司，今日跨海捐贈澎湖縣政府1輛身心障礙復康巴士，並當場加碼捐實物銀行20萬元。董事長蔡彰鍠許下豪語，要捐贈給6都、16縣各1部復康巴士，現已捐贈包括澎湖10部復康巴士，年底前完成12部。

    澎湖縣長賴峰偉表示，蔡彰鍠捐贈澎湖的身心障礙復康巴士是目前最頂級款式，價值180萬元，本來今年5月預計捐贈澎湖，因為受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 疫情3級警戒影響，延至10月捐贈，蔡彰鍠激發社會善心，讓社會充滿溫馨氛圍。澎湖復康巴士交通服務今年將達到20部車輛，部分車輛已達汰換年限，他感謝蔡彰鍠回饋社會的善舉，讓澎湖身心障礙者在就醫及福利活動參與上，獲得便利性與舒適性的交通運輸服務。

    捐贈身心障礙復康巴士儀式，今日在縣府廣場舉行，捐贈儀式由蔡彰鍠伉儷出席，賴峰偉代表受贈，並致贈感謝狀，包括欣盛光電股份有限公司董事長盧元璋、穆韓企業有限公司董事長劉本明、萬安文創工作室負責人張得利、社會處長陳寶緞在場觀禮，共同見證。賴峰偉還親自上車體驗復康巴士性能，對於高檔配備讚譽有加。

    蔡彰鍠表示，企業行有餘力就要無私奉獻愛台灣，才是台灣共同一家人最佳示範，除了捐贈身心障礙復康巴士及實物銀行外，未來希望還有機會為澎湖社會福利奉獻力量。今年8月23日捐贈金門、9月3日捐贈馬祖 ，原本5月28日捐贈澎湖延至今日，未來將捐給6都及16縣各一部。

    澎湖今年復康巴士已達二十部，提供身心障礙朋友更舒適交通接送服務。（記者劉禹慶攝）

    澎湖今年復康巴士已達二十部，提供身心障礙朋友更舒適交通接送服務。（記者劉禹慶攝）

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