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    首頁　>　澎湖縣

    支持陳柏惟宅配故鄉味 3Q故鄉西嶼二崁跨海送暖

    澎湖縣議員陳慧玲發起支持陳柏惟、宅配故鄉味給在苦行中的3Q加油打氣。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議員陳慧玲發起支持陳柏惟、宅配故鄉味給在苦行中的3Q加油打氣。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/15 12:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕祖籍澎湖西嶼二崁的立委陳柏惟，面臨刪Q罷免大戰。澎湖縣議員陳慧玲發動「支持陳柏惟、宅配故鄉味」活動，今日在陳柏惟二崁祖厝信仰中心二興宮前，號召鄉親跨海送暖，以宅配故鄉味食品，給正在台中苦行的3Q加油打氣。

    祖父輩就因生活離鄉背井的陳柏惟家族，雖然舊識故人已不多，祖厝也早已坍塌，但「人不親土親」，陳擔任立委後也曾返鄉認親。針對此次刪Q罷免公投，來自故鄉的西嶼二崁鄉親，用最溫暖的故鄉味，跨海給3Q支持，並呼籲旅外澎湖人發揮「三點水」精神，投票反對罷免。

    今日活動由民進黨籍澎湖縣議員陳慧玲發起，包括民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、執行長冼義哲、顧問洪添英、烏崁社區發展協會理事長黃健忠、澎湖民主前輩薛必移等人都趕往共襄盛舉，加上二崁村長陳昭回、杏仁茶創辦人陳進時等二崁村民，都表達支持陳柏惟心意，隊伍在活動中心集結，浩浩蕩蕩前往二崁信仰中心二興宮前包裝故鄉味。

    由於陳柏惟正在台中苦行繞選區活動，爭取選民不要投下同意罷免票，因此陳慧玲發起【反刪Q - 支持陳柏惟宅配故鄉味】，力挺澎湖子弟，反對罷免陳柏惟，澎湖鄉親在二崁大廟二興宮集結跨海替陳柏惟加油，宅配西嶼故鄉味-杏仁茶、花生糖、枕頭餅等名產，支援在苦行中的陳柏惟，跨海送暖為3Q加油打氣，並呼籲旅台百萬澎湖鄉親，團結一致用不同意票搶救澎湖子弟。

    祖籍澎湖西嶼二崁的立委陳柏惟，二崁鄉親集結表達支持澎湖子弟之意。（記者劉禹慶攝）

    祖籍澎湖西嶼二崁的立委陳柏惟，二崁鄉親集結表達支持澎湖子弟之意。（記者劉禹慶攝）

    陳柏惟祖厝在二崁村四號，早已損毀不適合人居。（記者劉禹慶攝）

    陳柏惟祖厝在二崁村四號，早已損毀不適合人居。（記者劉禹慶攝）

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