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    澎湖惠民醫院重建 鮭魚返鄉台商陳合泰慨捐500萬

    陳合泰捐贈天主教惠民醫院重建基金500萬元。（記者劉禹慶攝）

    陳合泰捐贈天主教惠民醫院重建基金500萬元。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/14 17:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕天主教靈醫會隨著國民政府遷台，就轉進澎湖各地傳教與提供醫療服務，創建天主教惠民醫院、惠民啟智中心、惠民一、二村，由於惠民醫院興建近70年，是澎湖最大量能的長照機構，提供澎湖3分之1的老人照護量，新近募款重建。

    募款金額高達5.5億元，加上疫情肆虐，重創台灣經濟，導致募款不順，至今仍未達一半目標。在中國深圳經商有成的澎湖子弟陳合泰秉持受人點滴、湧泉以報的精神，今天在馬公市民代表會正副主席許國政、陳永澎陪同下，捐助惠民醫院500萬元重建基金，希望能為提升澎湖在地醫療，出些力道。

    現年69歲的陳合泰，本名陳能安，馬公山水人，40年前離鄉背井，隻身到中國經商，在深圳打下一片天下。他曾擔任中國深圳台商協會總會會長，現為中國台企聯常務副會長，並擔任山水上帝廟董事會董事長。陳合泰童年回憶中，對於天主教靈醫會無私無悔奉獻澎湖醫療相當感佩，得知惠民醫院亟需重建經費，隨即決定捐款500萬元相助。

    澎湖老化程度日益嚴重，高齡獨居老人比例更居全台之冠，預估不到6年之後失智失能長輩將多達4700人，以澎湖目前僅有的272 床照護量能嚴重失衡，惠民醫院重建，致力打造一座可以服務澎湖近160位（住宿99位、日照60位）長輩的長照家園，以及提供居家長照每年2400人次的服務。

    澎湖老年化比例日益增高，未來長照成為迫切需求。（記者劉禹慶攝）

    澎湖老年化比例日益增高，未來長照成為迫切需求。（記者劉禹慶攝）

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