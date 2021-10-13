馬公山水驚現手機偷拍郎 警方加強巡邏密度增加見警率

馬公山水沙灘是澎湖戲水勝地，驚傳手機拍攝色狼現身。（記者劉禹慶攝）

2021/10/13 12:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島著名玩水聖地-山水沙灘，夏季遊客如織，12日傍晚傳出一對抵澎遊玩夫妻，利用公共投幣沐浴間沖洗，赫然發現通氣窗口出現手機向內偷拍，嚇得妻子花容失色，老公立即追出緝凶，但已不見蹤影，旋即向鎖港派出所報案。

報案人指稱，12日下午6時10分，與夫婿在馬公沙灘玩水上來，就近利用當地公共投幣式的沐浴間，進行全身盥洗及更衣工作，但洗到一半，卻赫然發現上方通氣窗口一支手機鏡頭，亮起紅燈向內拍攝，妻子嚇到驚聲尖叫，一同入浴的老公立即抓起衣物遮身，趕往外面查看，卻已不見色狼蹤影。

隨後2人向鄰近鎖港派出所報案，警方接獲報案後立即前往現場查看，發現沐浴間後方暗巷未設立監視系統，由於下方有排水通道，剛好提供色狼拍攝立足點，因此展開地毯式查訪，但附近住家及民眾都宣稱未發現可疑人物，不排除是遊客臨時起意，因此緊急通報澎湖縣政府旅遊處一同會勘，希望遏阻偷拍歪風，保持澎湖純樸民風。

由於目前色狼身分尚未掌握，警方將增加當地巡邏密度，並將後方暗巷列入巡邏地點，希望增加見警率，遏阻色狼持續犯案，同時連絡旅遊處先在當地設立告示牌，提醒入內使用沐浴間的遊客，隨時注意身旁狀況，並與山水里辦公室聯絡，在暗巷設置監視器等系統，讓犯罪無所遁形，並讓遊客歡歡喜喜遊玩、平平安安回家。

山水公共投幣式的沐浴間，上方通氣窗口就是被發現手機偷拍處。（記者劉禹慶攝）

偷拍色狼疑似由暗巷後方動手，身高約一米七就能偷拍。（記者劉禹慶攝）

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