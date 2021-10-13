為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　澎湖縣

    馬公山水驚現手機偷拍郎 警方加強巡邏密度增加見警率

    馬公山水沙灘是澎湖戲水勝地，驚傳手機拍攝色狼現身。（記者劉禹慶攝）

    馬公山水沙灘是澎湖戲水勝地，驚傳手機拍攝色狼現身。（記者劉禹慶攝）

    2021/10/13 12:14

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖本島著名玩水聖地-山水沙灘，夏季遊客如織，12日傍晚傳出一對抵澎遊玩夫妻，利用公共投幣沐浴間沖洗，赫然發現通氣窗口出現手機向內偷拍，嚇得妻子花容失色，老公立即追出緝凶，但已不見蹤影，旋即向鎖港派出所報案。

    報案人指稱，12日下午6時10分，與夫婿在馬公沙灘玩水上來，就近利用當地公共投幣式的沐浴間，進行全身盥洗及更衣工作，但洗到一半，卻赫然發現上方通氣窗口一支手機鏡頭，亮起紅燈向內拍攝，妻子嚇到驚聲尖叫，一同入浴的老公立即抓起衣物遮身，趕往外面查看，卻已不見色狼蹤影。

    隨後2人向鄰近鎖港派出所報案，警方接獲報案後立即前往現場查看，發現沐浴間後方暗巷未設立監視系統，由於下方有排水通道，剛好提供色狼拍攝立足點，因此展開地毯式查訪，但附近住家及民眾都宣稱未發現可疑人物，不排除是遊客臨時起意，因此緊急通報澎湖縣政府旅遊處一同會勘，希望遏阻偷拍歪風，保持澎湖純樸民風。

    由於目前色狼身分尚未掌握，警方將增加當地巡邏密度，並將後方暗巷列入巡邏地點，希望增加見警率，遏阻色狼持續犯案，同時連絡旅遊處先在當地設立告示牌，提醒入內使用沐浴間的遊客，隨時注意身旁狀況，並與山水里辦公室聯絡，在暗巷設置監視器等系統，讓犯罪無所遁形，並讓遊客歡歡喜喜遊玩、平平安安回家。

    山水公共投幣式的沐浴間，上方通氣窗口就是被發現手機偷拍處。（記者劉禹慶攝）

    山水公共投幣式的沐浴間，上方通氣窗口就是被發現手機偷拍處。（記者劉禹慶攝）

    偷拍色狼疑似由暗巷後方動手，身高約一米七就能偷拍。（記者劉禹慶攝）

    偷拍色狼疑似由暗巷後方動手，身高約一米七就能偷拍。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不滿同志愛侶戀他男 醋男竟設局偷拍伴侶與男按摩師啪啪
    2021/10/11 10:04

    不滿同志愛侶戀他男 醋男竟設局偷拍伴侶與男按摩師啪啪
    極簡網紅「提塑膠袋」被抓包！曬照揭使用方法：以為大家知道
    2021/10/08 16:12

    極簡網紅「提塑膠袋」被抓包！曬照揭使用方法：以為大家知道

    掌握拜登經濟學商機
    飽暖思淫慾？色男吃完火鍋 躲女廁偷拍春光被逮
    2021/10/08 12:01

    飽暖思淫慾？色男吃完火鍋 躲女廁偷拍春光被逮
    前男友偷拍性愛影像恐嚇勒索 女悍拒報警法辦渣男
    2021/10/05 20:04

    前男友偷拍性愛影像恐嚇勒索 女悍拒報警法辦渣男

    SYM 4MICA跨界文青新車款
    裝針孔被清潔人員發現 法官判男子妨害秘密
    2021/10/02 21:16

    裝針孔被清潔人員發現 法官判男子妨害秘密
    澎湖縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播