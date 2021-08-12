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    首頁　>　澎湖縣

    西嶼內垵王屋廢營區爆土石流 阻塞水溝影響道路安全

    王屋廢棄營區聯外道路爆發嚴重土石流。（記者劉禹慶攝）

    王屋廢棄營區聯外道路爆發嚴重土石流。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/12 20:28

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼內垵王屋廢棄營區因盧碧颱風帶來豪大雨，爆發土石流，衝入鄰近縣道，阻塞水溝。居民擔憂時值颱風季，未來恐將造成更大的損害。縣議員李添進、內垵村長陳正賢現勘揪出幕後黑手。

    民眾最近發現，位在澎203號縣道內垵段的王屋廢棄營區爆發土石流，大量土石衝向道路，水溝也被塞滿，失去功能，擔心下次颱風來襲前會造成往來人車危險，而部分土石流也衝入營舍內，營區殘破不堪。

    據了解，內垵王屋營區原本有駐軍，越南難民潮時還曾經是難民收容所。駐軍撤離後，由澎湖國家風景區管理處接手，進行內部環境規劃整理，興建500公尺聯外道路。另外，鄰近地區有新建築物民宿修繕，也在整地，搭建對外便道，都有可能是爆發土石流的元凶，最主要原因是未做好水土保持工作。

    縣議員李添進得知後，與內垵村長陳正賢現場會勘，發現土石流元凶就是颱風前興建中的道路工程，未做好防風善後工作，任由土石流奔散，將向相關單位究責，目前正在釐清是屬於澎管處還是私人民宿工程所為，揚言究責到底。李添進要求在下次颱風來襲前盡速清理現場，維持道路安全，同時避免土石流範圍繼續擴大，影響營區屋舍結構。

    土石流也衝入營區屋舍。（記者劉禹慶攝）

    土石流也衝入營區屋舍。（記者劉禹慶攝）

    疑似鄰近工程惹禍，土石大量沖刷下來。（記者劉禹慶攝）

    疑似鄰近工程惹禍，土石大量沖刷下來。（記者劉禹慶攝）

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