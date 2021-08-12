澎湖府會視察離島水電 花嶼發電機組剛好「掛點」沒人理

花嶼發電廠發電設施掛點，連帶影響海淡廠民生用水。（澎湖縣政府提供）

2021/08/12 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖府會今日考察花嶼、南方四島基本水電問題，剛好花嶼發電機組「掛點」，居民無水電可用，管理員希望縣長賴峰偉等人進入電廠了解損壞情形，不料一行人趕船未理會，引發民怨作秀。但隨行議員們表示，是發電機太吵沒聽到。

考察團首站抵達澎湖最西方的花嶼，花嶼是少數澎湖自行發電離島，發電機組在考察團抵達前，剛好掛點，引發熱氣飄散。由於沒有電力供應，連帶使仰賴電力的海水淡化廠也停擺，水電雙停問題引爆民怨；又傳出考察團趕行程，未進入發電廠了解。但澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，縣長已充分知道花嶼水電問題，已要求廠商明日前往修復。

另外，南方四島東嶼坪、西嶼坪、東吉島也有水電不足問題。澎湖縣議員陳佩真表示，海管處佔地為王，對南方四島沒有任何貢獻，當初發展觀光、解決地方水電、交通載運等6大承諾跳票。同時海管處推動南方四島觀光，但基本民生水電、設備都停留在10幾年前，電量嚴重不足，也未正常供給海淡水，更限制居民使用海淡水，當地民生用水不足，如何發展觀光？

縣長賴峰偉及議長劉陳昭玲都強調，海管處管轄南方四島，應將南方四島居民當作自己孩子一樣照顧，而不是限制發展，議會下最後通牒，要求海管處半年內改進四島水電問題，半年後居民如果仍怨聲載道，將要求海管處退出澎湖，由縣府接手改善南方四島水電問題。

澎湖府會考察團前往花嶼視察基本水電，卻未進入發電廠引爆民怨。（澎湖縣政府提供）

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