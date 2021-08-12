浪浪成群結隊出沒興仁社區 藝術家蔡志福受驚跌倒成傷

知名藝術家蔡志福，在家門口遭浪浪圍攻跌倒受傷。（記者劉禹慶攝）

2021/08/12 11:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖浪浪問題日益嚴重！並逐漸有由偏遠鄉間進入市區趨勢，甚至不怕人，成群結隊作勢攻擊。澎湖知名藝術家蔡志福，昨日深夜由步行外出，突遭5隻浪浪包圍追逐，心生恐慌摔倒成傷，經救護車送往三總澎湖分院包紮治療。

心有餘悸的蔡志福描述當時情景，昨晚9時30分，由興仁家中欲步行前往鄰近二哥家，甫出門口，迎面就有5隻黃色土狗成群結隊而來，並作勢包圍攻擊。蔡心急之下，欲快步離去，卻不慎在轉角處跌倒，呈現五體投地狀態，導致手腳及臉部多處受傷流血，緊急叫來救護車，送往三總澎湖分院急診室檢查治療。

根據當地里民表示，這群浪浪活動範圍，是由隔離所穿梭在興仁各地羊腸小道，看到人員落單都會狂吠恐嚇，不僅壯年成人害怕，小孩及老人家更是擔驚害怕，夜間不敢單獨出門，讓原本相當平靜的興仁社區，出現浪浪小霸王橫行的景象，希望有關單位盡速出面處理，還給民眾免於恐懼的生活品質。

其實澎湖浪浪問題，由早期侵入羊舍及雞欄，咬死家禽家畜外，更侵門踏戶闖入民宅，咬死家中寵物，並讓今年青螺小燕鷗季提早結束；同時浪浪也開始有攻擊人類傾向，馬公重光、金龍頭及興仁等地，都傳出相關案例。澎湖縣政府家畜疾病防治所雖四處出動捕犬隊，但因浪浪警覺性相當高，加上吹箭麻醉效果不佳，浪浪繁衍速度又快，導致野外族群數量不減反增，成為棘手的問題。

蔡志福因躲避浪浪跌倒，膝蓋流血成傷。（記者劉禹慶攝）

正值浪浪繁殖季節，這樣下去捕捉趕不上繁殖速度。（記者劉禹慶攝）

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