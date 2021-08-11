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    首頁　>　澎湖縣

    建議暫緩台帛旅遊泡泡 楊曜反對放寬入境防疫管制

    澎湖今年觀光提早打烊，不復去年國旅爆棚榮景。（記者劉禹慶攝）

    澎湖今年觀光提早打烊，不復去年國旅爆棚榮景。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/11 20:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新近台灣本土疫情武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情雖趨緩，但Delta病毒變異株仍肆虐全球，中央流行疫情指揮中心宣布開放帛琉旅遊泡泡，放寬入境邊境管制措施。立委楊曜表達堅決反對，要求指揮中心重新考量。

    中央疫情指揮中心今日宣布開放帛琉旅遊泡泡政策，並且放寬參與者入境後，得於住家或隔離旅館，進行5日加強自主健康管理，經核酸檢測陰性後，再進行9日的一般自主健康管理。楊曜表態反對放寬邊境防疫管制，並認為此開放政策，將造成民眾對於國內疫情擴散之憂慮。

    楊曜表示，由於3+11破口殷鑑不遠，台灣才剛經歷2個多月的3級警戒，好不容易才將英國Alpha變異株造成的疫情舒緩，面對來勢洶洶的印度Delta病毒變異株，更不可不慎！尤其國際航空器傳染模式頻傳，病毒難以防範，5+9恐添變數。入境政策開放的幅度越大，國內疫情傳染的風險越大。

    尤其國內疫情警戒3個月，內需市場停擺、國內景氣蕭條，國內旅遊市場未見復甦！國際旅遊泡泡不知道在急什麼？台灣與帛琉之間的旅遊泡泡急推，只是為了一個經濟效益不大的國外旅遊退縮防疫措施！5+9的入境管制恐怕會是另一個警戒升級的起點！ 因此楊曜建議加強邊際管制，重新檢討參與帛琉旅遊泡泡專案入境措施，才能成功阻絕病毒變異株於境外。

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    立委楊曜建議帛琉旅遊泡泡，應嚴格實施邊境管制。（記者劉禹慶攝）

    立委楊曜建議帛琉旅遊泡泡，應嚴格實施邊境管制。（記者劉禹慶攝）

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